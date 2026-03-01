יום ראשון, 01.03.2026 שעה 18:54
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3329-3025אוססונה10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325ראיו וייקאנו14
2734-2326אלאבס15
2639-3426אלצ'ה16
2639-2625ולנסיה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

ממשיכה לקרוס: אספניול סיימה ב-2:2 עם אלצ'ה

הקבוצה מברצלונה כבר ראתה את עצמה חוזרת לנצח לאחר 8 משחקים, אך לבסוף נעצרה פעם נוספת מפנדל בדקה ה-90 של רפא מיר לאחר שכבר הובילה פעמיים. צפו

קיקה גארסיה מתוסכל (IMAGO)
קיקה גארסיה מתוסכל (IMAGO)

המחזור ה-26 בליגה הספרדית ממשיך גם היום (ראשון) כשבמוקד שלו נמצא הדרבי בין סביליה לבטיס. עוד לפני כן, אספניול ואלצ’ה פתחו את יום המשחקים ונפרדו ב-2:2 דרמטי.

אלצ’ה – אספניול 2:2

אלצ'ה מחלצת 2:2 דרמטי מאספניול

לאחר שמונה משחקים ללא ניצחון שפגעו בצורה משמעותית בפתיחת העונה הנהדרת, אספניול כבר ראתה את עצמה חוזרת לנצח, אך לבסוף היא חטפה עוד מכה בתקופה הרעה. קיקה גארסיה כבש ראשון בדקה השביעית, מארק אגואדו (43’) השווה זמנית, קרלוס רומרו החזיר את היתרון בדקה ה-57, בדרך ל-1:2 ובדקה ה-90 רפא מיר השיג נקודה יקרה לקבוצתו עם פנדל מדויק. בדקה ה-90+5 צ’ארלס פיקל מאספניול הורחק בצהוב שני, במה שלא השפיע על תוצאת הסיום.

