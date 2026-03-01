יום ראשון, 01.03.2026 שעה 16:20
כדורגל עולמי

הפינליסימה יבוטל? ההודעה הדרמטית של קטר

פחות מחודש למפגש הראשון של מסי ולאמין ימאל, ההתאחדות במדינה שתארח את המשחק פרסמה כי היא מקפיאה את כל התחרויות בשטחה בגלל מלחמת ישראל-איראן

|
ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)
ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)

המלחמה באיראן משפיעה רבות על הליגה כאן בארץ, אבל כת מתברר שגם במדינה נוספת. התאחדות הכדורגל הקטרית הודיעה היום (ראשון) באופן רשמי כי היא מקפיאה את כל התחרויות בשטחה, כל זאת פחות מחודש לפינליסימה הגדול בין ספרד לארגנטינה.

זוכת הקופה אמריקה ואלופת היורו אמורות להיפגש למשחק היוקרתי ב-27 למרץ באצטדיון לוסייל (כן, איפה שליאו מסי הניף את גביע העולם), אך כרגע כל המצב כאמור נמצא בהקפאה ואי אפשר לדעת האם ההתמודדות תתקיים על אדמת קטר.

מדובר במשחק שמחכים לו כל אוהדי הכדורגל, שכן מדובר בשתי הנבחרות המדורגות בשני המקומות הראשונים בדירוג העולמי של פיפ”א, ואף יותר מזה, זה יהיה המפגש הראשון של ליאו מסי מול מי שירש אותו בברצלונה, לאמין ימאל.

ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)

לא רק הפינליסימה

בנוסף, התאחדות הכדורגל האסייתית אישרה כי משחקי ליגת האלופות של אסיה שהיו אמורים להתקיים ביום שני ושלישי במזרח התיכון נדחו גם הם. תוכננו להתקיים ארבעה משחקי גומלין ראשונים של שמינית הגמר באיחוד האמירויות ובקטר, בהשתתפות מועדונים מאותן מדינות וכן קבוצות מערב הסעודית ומאיראן, אך כעת הם ייערכו במועד מאוחר יותר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */