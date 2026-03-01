יום ראשון, 01.03.2026 שעה 16:22
6530-7325פ.ס.וו. איינדהובן1
4833-5524פיינורד2
4431-4725אייאקס3
4343-6125ניימיכן4
3938-4224אלקמאר5
3826-3924טוונטה אנסחדה6
3742-3225ספרטה רוטרדם7
3443-4225הירנביין8
3245-3925פורטונה סיטארד9
3131-3624אוטרכט10
3132-3124כרונינגן11
2850-3425זוולה12
2639-3724גו אהד איגלס13
2641-2624אקסלסיור רוטרדם14
2439-2624וולנדם15
2239-2525נאק ברדה16
2141-3125טלסטאר17
1765-3225הראקלס אלמלו18

"אין עומק באייאקס": ביקורת על גלוך בהולנד

בתקשורת ההולנדית ביקרו את הישראלי ("לא הצטיין במאבקים וחטיפות") וגם את חבריו לקבוצה אחרי התיקו המאופס והמאכזב עם זוולה: "לפעמים צריך להסתכן"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך עמד במוקד הביקורת בתקשורת ההולנדית לאחר ה-0:0 של אייאקס מול זוולה במסגרת המחזור ה-25. הקשר הישראלי פתח בהרכב, אך המשחק ההתקפי של הקבוצה מאמסטרדם שוב נתקע, והפרשנים ניסו להסביר מדוע הקבוצה לא הצליחה לייצר עומק או הכרעה.

במחצית, הפרשן קיס קוואקמן ניתח את ההופעה באולפן של ESPN והצביע על בעיית עומק כללית במשחק של אייאקס. "אין עומק באייאקס", אמר. "לא עם אוסקר גלוך, לא עם קלאסן. הוא כבר הרבה פעמים עומד שם. גם לא עם גודטס, שמקבל הרבה כדורים". לדבריו, הקבוצה לא מנסה מספיק כדורים לשטח שמאחורי ההגנה: "לפעמים צריך לקחת סיכון ולזרוק כדור מאחורי קו ההגנה. סוטאלו לא בונה המהלכים הכי טוב, אני יודע, אבל לאן הוא אמור למסור?".

"לא עם גלוך, אין עומק"

קוואקמן אף הצביע על מהלך שבו גלוך הצליח להתחמק מהשומר שלו בתנועה חכמה, אך לא קיבל תנועה משלימה קדימה. "כאן אתה חייב לרוץ אם אתה גודטס. לרוץ", אמר. אף שהביקורת הופנתה בעיקר לאגף, עצם האמירה כי גם עם גלוך אין עומק במשחק מדגישה את הציפייה הגבוהה מהישראלי להוביל את החלק ההתקפי.

אוסקר גלוך (IMAGO)

בהמשך העלה קוואקמן תיאוריה נוספת בנוגע ליכולת הדלה באגף: "גודטס ברמדאן, אולי זו עוד סיבה", אמר בניסיון להסביר את המחצית החלשה. "הוא משחק שטוח מאוד, כמעט בלי אנרגיה. חסר עומק, וזה בדיוק מה שהוא הביא עד עכשיו. אין כלום. זה אפתי". אף שהדברים כוונו לבלגי, הם שיקפו גם את התסכול הכללי מהקישור הקדמי, שבו גלוך היה אחד משלושת השחקנים המרכזיים.

גם בתקשורת ההולנדית צוין כי במחצית השנייה שיחקה אייאקס ברוב הזמן עם קישור שכלל את גלוך, רגייר ופיץ-ג’ים. לפי הדיווחים, "אף אחד משלושת השחקנים הללו לא מצטיין במיוחד בזכייה במאבקים או באיסוף כדורים שניים", נתון שהשפיע על השליטה במרכז המגרש והקשה על יצירת לחץ מתמשך.

בסיכומו של דבר, גלוך לא זכה לביקורת אישית, אך שמו הוזכר כחלק מהבעיה הטקטית הרחבה יותר. באייאקס מצפים ממנו לייצר הבדל גם במשחקים סגורים כאלה, וה-0:0 מול זוולה רק הגביר את הדיון סביב תפקוד הקישור והצורך ביותר עומק ותעוזה בחלק הקדמי.

