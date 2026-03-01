בר לין כבש בניצחון 1:3 של קריבבס על זוריה

הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם מתקרבים לשלבי ההכרעה של העונה ככל שהזמן עובר, כאשר גם הלגיונרים שלנו ממשיכים לנסות לייצג בכבוד ולעזור לקבוצות שלהן לעמוד במטרות השונות, כאשר גם היום (ראשון) כמה מהם שיחקו.

# באוקראינה, בר לין כבש את שער השוויון של קבוצתו קריבבאס ב-1:3 על זוריה בליגה המקומית. הישראלי כבש את שערו השני בקבוצה ועזר לה לעלות למקום החמישי בטבלה עם 30 נקודות, שש פחות מהמקום שמוביל לאירופה בעונה הבאה.

# יונתן מולדר נכנס כמחליף בדקה ה-86 במדי סלובצקו בליגה הצ’כית, כשקבוצתו השיגה 0:2 יקר מול קארבינה. שלוש הנקודות האלה מספיקות למקום ה-14 בליגה (מתוך 16), אך צמצמו את הפער מהקבוצות מעליה.