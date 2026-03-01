יום ראשון, 01.03.2026 שעה 16:22
כדורגל עולמי  >> ליגה רוסית
ליגה רוסית 25-26
4313-3919קרסנודאר1
4212-3519זניט סנט פטרסבורג2
4024-4119לוקומוטיב מוסקבה3
3617-3018צסק"א מוסקבה4
358-2419באלטיקה5
2923-2618ספרטק מוסקבה6
2426-3119דינמו מוסקבה7
2324-1719רובין קאזאן8
2225-2218אחמט גרוזני9
2128-2219אקרון טוליאטי10
2122-1619רוסטוב11
1822-1019דינמו מחצ'קלה12
1737-2019קריליה סובייטוב13
1529-1919אורנבורג14
1430-1319ניז'ני15
941-1618סוצ'י16

בר לין כבש בניצחון 1:3 של קריבבס על זוריה

הישראלי כבש את שערו השני העונה באוקראינה בדקה השמינית, והשווה את התוצאה. קבוצתו עלתה למקום ה-5 בטבלה, מרחק שש נקודות מהמקום שמוביל לאירופה

|
בר לין (מדיה קריבבס)
בר לין (מדיה קריבבס)

הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם מתקרבים לשלבי ההכרעה של העונה ככל שהזמן עובר, כאשר גם הלגיונרים שלנו ממשיכים לנסות לייצג בכבוד ולעזור לקבוצות שלהן לעמוד במטרות השונות, כאשר גם היום (ראשון) כמה מהם שיחקו.

# באוקראינה, בר לין כבש את שער השוויון של קבוצתו קריבבאס ב-1:3 על זוריה בליגה המקומית. הישראלי כבש את שערו השני בקבוצה ועזר לה לעלות למקום החמישי בטבלה עם 30 נקודות, שש פחות מהמקום שמוביל לאירופה בעונה הבאה.

יונתן מולדר נכנס כמחליף בדקה ה-86 במדי סלובצקו בליגה הצ’כית, כשקבוצתו השיגה 0:2 יקר מול קארבינה. שלוש הנקודות האלה מספיקות למקום ה-14 בליגה (מתוך 16), אך צמצמו את הפער מהקבוצות מעליה.

