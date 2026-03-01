ברצלונה: לבנדובסקי סובל משבר בארובת העין

ברצלונה ספגה מכה משמעותית לקראת המפגש מול אתלטיקו מדריד בגביע המלך: רוברט לבנדובסקי ייעדר מהמשחק בעקבות פציעה שספג בניצחון 1:4 על ויאריאל, משחק שבו גם כבש והמשיך את התקופה האישית החיובית שלו.

בהודעה רשמית של המועדון נמסר: "הוא סבל ממכה במשחק אתמול מול ויאריאל. הבדיקות שבוצעו היום אבחנו שבר גרמי בצד הפנימי של ארובת העין השמאלית. השחקן יחמיץ את המשחק ביום שלישי מול אתלטיקו מדריד".

הפציעה אירעה בדקה ה-88, כאשר פניו של לבנדובסקי התנגשו בכתפו של בלם ויאריאל פאו נבארו, שחסם אותו ללא כדור. החלוץ חש מיד כאבים באזור העין, אך הצליח להמשיך לשחק ואף לכבוש לשער ריק לאחר מסירה של ז’ול קונדה, בדרך לניצחון המרשים.

שאגת הלאמין! שלושער לימאל ב-1:4 של בארסה

מצטרף לרשימה המתארכת

כעת מצטרף לבנדובסקי בן ה-37 לרשימת נעדרים שכוללת גם את אריק גארסיה המורחק מהמשחק הראשון, וכן את פרנקי דה יונג, אנדראס כריסטנסן וגאבי הפצועים. היעדרותו של הפולני מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד, כשברצלונה זקוקה לניצחון גדול כדי להעפיל לגמר.

עבור האנזי פליק מדובר במכה משמעותית, שכן החלוץ הבכיר שלו לא יהיה זמין למשימה הקשה. בשלב זה, פראן טורס הוא החלוץ המרכזי היחיד העומד לרשותו של המאמן לקראת ההתמודדות המכרעת.