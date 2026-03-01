יום ראשון, 01.03.2026 שעה 15:16
ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6721-6427אינטר1
5420-4126מילאן2
5328-4127נאפולי3
5016-3426רומא4
4820-4427קומו5
4625-4326יובנטוס6
4522-3626אטאלנטה7
3632-3526בולוניה8
3535-3226ססואולו9
3425-2626לאציו10
3332-2027פארמה11
3239-2826אודינזה12
3036-2927קליארי13
2747-2526טורינו14
2739-3227גנואה15
2439-3026פיורנטינה16
2436-2126קרמונזה17
2436-1827לצ'ה18
1543-2026פיזה19
1548-2027ורונה20

קשה משחשבו: מנור סולומון צפוי להיעדר כחודש

בתקשורת האיטלקית עדכנו על מצבו של הקיצוני הישראלי של פיורנטינה, שיחמיץ את אודינזה, פארמה, קרמונזה ואינטר בעקבות קרע בשריר בירך של רגל ימין

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

בתקשורת האיטלקית מדווחים היום על בשורות לא טובות עבור מנור סולומון ופיורנטינה, בעקבות הפציעה שספג במשחק הקונפרנס ליג מול יגיילוניה. למרות הניצחון וההעפלה לשמינית הגמר, במועדון מתמודדים עם בעיה פיזית שעלולה להשפיע על השבועות הקרובים בליגה ובאירופה.

לפי ההודעה הרפואית שפרסמה פיורנטינה לאחר סדרת בדיקות מקיפות, סולומון סובל מקרע בדרגה 1 או 2 בשריר בירך ימין. גם השוער לוקה לצריני נפצע באותו שריר, אך בדרגה קלה יותר. השניים כבר החלו בתהליך שיקום טיפולי תחת הצוות הרפואי של המועדון ויעברו בדיקות נוספות בימים הקרובים כדי לקבוע בצורה מדויקת יותר את מועד חזרתם.

בפיורנטינה ישנה דאגה מיוחדת סביב מצבו של סולומון. על פי ההערכות הראשוניות באיטליה, ההיעדרות עלולה להימשך מספר שבועות, כאשר בעיתון “טוטוספורט” אף נכתב בכותרת: "אוי, סולומון, הוא בחוץ לחודש". בעיתון מטורינו ניסו להעריך כי מדובר בהיעדרות של כחודש, בהתאם לחומרת הפגיעה.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

יפספס חודש?

לפי הדיווחים, סולומון צפוי להחמיץ את משחקי הליגה מול אודינזה, פארמה, קרמונזה ואינטר, וכן את צמד המשחקים בשמינית גמר הקונפרנס ליג מול ראקוב. מדובר במכה משמעותית למאמן פאולו ואנולי, במיוחד לאור היכולת הטובה שהציג הישראלי בשבועות האחרונים.

בינתיים, סולומון כבר החל בתוכנית השיקום והטיפול שלו. בתקשורת האיטלקית מציינים כי במשחק הקרוב מול אודינזה צפוי אלברט גודמונדסון לפתוח במקומו, לאחר שחזר מפציעה בקרסול.

ההערכות הסופיות לגבי משך ההיעדרות ייקבעו לאחר בדיקות נוספות, אך בשלב זה בפיורנטינה נערכים לאפשרות שסולומון ייעדר לתקופה ממושכת יחסית, בעיתוי רגיש במיוחד של העונה.

