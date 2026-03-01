טוברוק שומרת על קצב גבוה לקראת קרית ים

יום שישי האחרון היה יום המשחקים האחרון של ליגות הכדורגל בישראל, טרם היציאה לפגרת מלחמה. בין המשחקים ששוחקו נערך גם המשחק, שהוציא לדרך את המחזור ה-21 במחוז הצפוני של הליגה הלאומית לנוער, בו אירחה קבוצת מרכז הטבלה של מכבי קרית אתא את בית"ר טוברוק נתניה, שמדורגת במקום השלישי בטבלה ושואפת לשוב בתום העונה לליגת העל. קרית אתא קיוותה לקטוע מומנטום שלילי במשחק מול קבוצת הצמרת מהשרון, שקיוותה לניצחון שביעי בשמונת המשחקים האחרונים.

בית"ר טוברוק הגיעה דרוכה למשחק והמשיכה את הפורמה המצוינת. בדקה ה-26 מתן אוזן (2008) כבש את שער הליגה הרביעי שלו העונה, והעלה את טוברוק ליתרון 0:1. בדקה ה-40 הקפטן, עדי יצחק (2006), מלך שערי טוברוק, כבש את שער הליגה ה-14 שלו העונה והכפיל את יתרונה של קבוצתו ל-0:2.

טוברוק הצליחה לשמור על רשת נקיה במחצית השניה, בדקה ה-84 סגרה עניין עם שער שכבש אייל כץ (2007), שבשערו הרביעי העונה סללו את דרכה של טוברוק לניצחון 0:3.

בית"ר טוברוק נתניה נוער (באדיבות בית"ר טוברוק נתניה)

המשחק הבא: קרב הצמרת נגד קרית ים

הניצחון שהשיגה הקבוצה הנתנייתית מצמיד אותה עם מספר נקודות זהה לזה של סגנית המוליכה הפועל חדרה ולמרחק של נקודה אחת מהמוליכה, קבוצת "צו פיוס" של מ.ס קרית ים - שתארח אותה למשחק המרכזי במחזור המשחקים הבא. במאזן המשחקים של חדרה וקרית ים משחק אחד פחות בהשוואה לטוברוק.

מכבי קרית אתא עם ארבעה הפסדים בחמשת המשחקים האחרונים, אך מקדימה ב-11 נקודות ומשחק עודף את הקו האדום, מתחתיו מדורגות צעירי כפר כנא וקבוצת "צו פיוס" של הפועל בית שאן. מכבי קרית אתא תהיה חופשית ממשחקים במחזור הבא, מה שגוזר עליה פגרה ממושכת.