244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

מוריניו: אם פרסטיאני אמר את זה, הוא גמר אצלי

הפורטוגלי התראיין לקראת משחקה של בנפיקה והתייחס לסערה של הארגנטינאי ו-ויניסיוס: "אם יוכח שלא כיבד אותי ואת המועדון, הקריירה שלו כאן מסתיימת"

|
ז'וזה מוריניו (IMAGO)
ז'וזה מוריניו (IMAGO)

לקראת משחקה של בנפיקה מול ז'יל ויסנטה, במסגרת המחזור ה־24 של הליגה הראשונה, מחר (שני) בשעה 20:15 בברסלוש, ז’וז’ה מוריניו התראיין במסיבת עיתונאים, אך כהרגלו, סיפק מספר ציטוטים מעניינים על כמה נושאים מרכזיים, הכוללים את פרשת ג’יאנלוקה פרסטיאני נגד ויניסיוס, מדוע צפה במשחק הגומלין באוטובוס וחזרה אפשרית לריאל מדריד.

הפורטוגלי הציב את עצמו במרכז הדיון בעקבות המחלוקת בין ג'יאנלוקה פרסטיאני לוויניסיוס. הוא הדגיש שלא רצה להגן אוטומטית על שחקנו ולא לתקוף את הברזילאי: “אני לא רוצה ללבוש לא את החולצה הלבנה של ריאל מדריד ולא את האדומה של בנפיקה”.

לעומת זאת, ה-’מיוחד’ נתן אזהרה ברורה וחדה לארגנטינאי: “אם יוכח שהשחקן שלי לא כיבד את העקרונות האלה, שהם שלי ושל בנפיקה, הקריירה שלו איתי מסתיימת”. המאמן הוסיף: “אם הוא אכן אשם, לא אסתכל עליו באותה צורה ואיתי זה נגמר”.

פרסטיאני ו-ויניסיוס (IMAGO)פרסטיאני ו-ויניסיוס (IMAGO)

“אמרתי כבר בעבר שאפשר להגיד לא לפלורנטינו”

 

מוריניו הסביר גם מדוע צפה במשחק בברנבאו מתוך האוטובוס: “העובדה שלא דיברתי במסיבת עיתונאים היא משהו שאני עושה תמיד. אם זו הייתה הפעם הראשונה, אבל להישאר באוטובוס זה דבר נורמלי כי היו לי ארבעה מסכים וראיתי את המשחק בצורה שונה. בנוסף, מי יודע אם בעתיד זה לא יכול להיות כמו בענפים אחרים שבהם המאמן נמצא בעמדה שונה”.

פלורנטינו פרס (IMAGO)פלורנטינו פרס (IMAGO)

בסיום הריאיון אקס ריאל נשאל גם על עתידו: “כשהם אמרו שהמשחק מול ריאל מדריד הוא הזדמנות עבורי לחזור, הם פספסו משהו חשוב. בחדר הזה אמרתי שאפשר להגיד לא לפלורנטינו פרס. אתם חושבים שהייתי אומר את זה אם הייתי רוצה לעזוב את בנפיקה כדי ללכת לריאל מדריד? אתם חושבים שאני טיפש?”.

הוספת תגובה



