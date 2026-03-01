מעל 40 מיליון אירו: השווי הפוטנציאלי של גלוך

אוסקר גלוך ממשיך לבסס את מעמדו כאחד משחקני ההתקפה המבטיחים בעולם מחוץ לחמש הליגות הבכירות. לפי מחקר עדכני של CIES, הקשר ההתקפי מדורג במקום ה-9 בעולם בשווי הפוטנציאלי של שחקני התקפה שאינם משחקים באנגליה, ספרד, איטליה, גרמניה או צרפת, עם הערכה של לא פחות מ-42.1 מיליון אירו.

בראש הרשימה נמצא סאמו אמורודיון מפורטו עם שווי מוערך של 82.4 מיליון אירו, כאשר ויטור רוקה מפלמייראס מדורג שני עם 80.3 מיליון. גלוך, שממשיך להציג יציבות ויכולת גבוהה, נמצא בצמרת הרשימה וממצב את עצמו כאחד הנכסים היקרים מחוץ לחמש הליגות הגדולות.

לאמין ימאל בטופ העולמי, דאפה ראשון בישראל

בסקאלה העולמית הכללית, לאמין ימאל מדורג ראשון בעולם עם שווי מקסימלי שנע בין 314 ל-365 מיליון אירו. אחריו ארלינג הולאנד עם טווח של 218-253 מיליון, וקיליאן אמבפה עם הערכה של בין 186 ל-217 מיליון אירו.

לאמין ימאל (IMAGO)

גם בזירה המקומית יש נתונים מעניינים. בליגת העל, השחקן עם השווי הפוטנציאלי הגבוה ביותר הוא דניאל דאפה מהפועל תל אביב עם הערכה שנעה בין 11 ל-13 מיליון אירו. אחריו סייד אבו פרחי עם 9-10 מיליון.

בבית"ר ירושלים ירין לוי הוא השחקן היקר ביותר עם שווי פוטנציאלי של 3.8-4.4 מיליון אירו, בהפועל באר שבע אמיר גנאח מוביל עם 3.1-3.6 מיליון, ובמכבי חיפה איתן אזולאי מדורג ראשון בקבוצה עם 2.3-2.6 מיליון אירו.