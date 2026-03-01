האבטחה סביב משחק הנבחרת בקפריסין תתוגבר

נבחרת ישראל תפגוש הערב (ראשון, 19:00) את קפריסין בלימסול פחות מ-48 שעות לאחר הניצחון על הקבוצה הביתית במסגרת חלון הנבחרות השני של טורניר ההעפלה האירופי של אליפות העולם בכדורסל, שתיערך בקטאר ב-2027.

על רקע המצב בעקבות המלחמה עם איראן, האבטחה סביב הנבחרת תתוגבר על ידי המקומיים, כאשר עדיין לא ידוע כמה צופים צפויים להגיע למשחק בלימסול. אגב, אנשי הנבחרת לא שמעו היום את ירי הטילים שבוצע מאיראן לקפריסין, כאשר הטילים נחתו בים. רק לאחר מכן שמעו על כך בנבחרת.

הנבחרת תצליח לחזור לארץ?

הבעיה העיקרית מבחינתה של הנבחרת קשורה לא לעניינים שעל הפרקט, כי אם לדרך חזרה ארצה, כאשר כבר עכשיו מגיעה התובנה שהשחקנים לא יצליחו לחזור ארצה מחר כפי שתוכנן במקור, ובאיגוד ממשיכים לעבוד במטרה למצוא את הדרך להחזיר את השחקנים ואנשי הנבחרת חזרה לישראל, כאשר מחכים לעדכונים מהרשויות בישראל.

שחקני נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)

ברור לנבחרת כי גורמי הביטחון לא יאפשרו לה לחזור דרך עקבה. כמובן שבכל הנוגע לשחקני מכבי תל אביב, תמיר בלאט, רומן סורקין וגור לביא, הם צפויים לחבור לחבריהם לקבוצה לאחר המשחק, כאשר כזכור הצהובים עזבו את ישראל כבר ביום שישי.

כמו כן, מרסיו סנטוס המשיך ממונאקו לנבחרת ברזיל לחלון הנוכחי, ג׳יילן הורד המשיך לנבחרת צרפת, בלאט, סורקין ולביא טסו לקפריסין לנבחרת ושאר שחקני הסגל קיבלו חופשה עד ליום שני, דבר אשר נהוג עם חלונות הנבחרות.