יום ראשון, 01.03.2026 שעה 14:29
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%2217-231028פנרבחצ'ה1
66%2491-264029ולנסיה2
64%2386-254528אולימפיאקוס3
62%2401-253429ריאל מדריד4
61%2335-242328הפועל ת"א5
59%2445-260829ז'לגיריס6
59%2479-253429הכוכב האדום7
59%2461-249529ברצלונה8
55%2502-263329מונאקו9
55%2444-248429פנאתינייקוס10
52%2541-255229דובאי11
48%2503-247529אולימפיה מילאנו12
48%2660-259729מכבי ת"א13
45%2444-236229וירטוס בולוניה14
41%2436-233429באיירן מינכן15
36%2573-250628פאריס16
31%2676-252429באסקוניה17
31%2547-232029פרטיזן בלגרד18
31%2458-234429אנדולו אפס19
24%2519-229829ליון וילרבאן20

הפועל תרד לאילת, מחר למצרים ומשם לסרביה

האדומים יגיעו היום למלון בדרום, מחר יעברו לטאבה ומשם סידרו טיסה לבלגרד, שם ישהו עד הדרבי. לאחר מכן: הקבוצה תחזור לסופיה, שם הכל כמעט מוכן

|
שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

במנהלת הליגה בכדורסל החליטו עם פתיחת המלחמה עם איראן אתמול (שבת) להוציא הסעה ולדאוג לכל זר שירצה להגיע לירדן. מי שבחרה שלא להשתמש בזה היא הפועל תל אביב, שרוצה עצמאית.

אז האדומים כעבור 24 שעות גיבשו מסלול וכבר היום הם ירדו בנחת למלון באילת כדי לשהות שם, כשאין ספק שבעיר הזו יש פחות אזעקות. התכנון הוא מחר לעשות מעבר למצרים, כאשר מטאבה יהיה ניתן לטוס מחר לבלגרד.

המטרה הגדולה בהפועל תל אביב, שם אופטימיים שזה יקרה, הוא אימון מלא של כולם מחר בערב בבלגרד, ולהתחיל את ההכנות לדרבי שאמור להתקיים שם ביום חמישי הקרוב. הקבוצה תשהה בסרביה עד למשחק נגד מכבי ת״א.

שחקני מכבי תל אביב והפועל תל אביב (רדאד גשחקני מכבי תל אביב והפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

במקביל, שחקני הנבחרת של הפועל תל אביב אמורים לטוס מקפריסין לבלגרד גם כן ולחבור, ואז שוב כאמור - המטרה היא אימון של כולם מחר בסרביה. לאחר הדרבי, במועדון יטוסו לסופיה ויעבירו שוב את בסיס הקבוצה לשם.

הבסיס של הפועל בבולגריה

בבולגריה הכל בגדול מוכן, כשאמנם כמובן עדיין יש לעשות קצת דברים באולם כדי לארח ביורוליג, אבל הפועל עדיין מחזיקה בדירות, רכבים והאדומים התכוננו מראש למצב שכזה. יש לקבוצה קצת זמן עד משחק הבית הבא, כאשר לפאריס אין תאריך, אז יש דרבי חוץ, ברצלונה חוץ ואז בולוניה בבית, ב-19 במרץ.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */