ליגה אנגלית 25-26
6121-5628ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5130-3828אסטון וילה3
4837-4827מנצ'סטר יונייטד4
4837-4728ליברפול5
4531-4827צ'לסי6
4340-4428ברנטפורד7
4033-3228אברטון8
3946-4428בורנמות'9
3741-3827פולהאם10
3734-2928סנדרלנד11
3642-4028ניוקאסל12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3147-3728לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1956-3228ברנלי19
1351-2029וולבס20

481 מיליון אירו: החוב של יונייטד בגין העברות

השדים האדומים חייבים כספים רבים למגוון קבוצות ברחבי אירופה, כאשר מתוך הסכום המדובר, יחויבו לשלם 272 מיליון אירו כבר ב-12 החודשים הקרובים

|
קאריק ושחקני יונייטד (IMAGO)
קאריק ושחקני יונייטד (IMAGO)

מייקל קאריק שינה את פניה של מנצ'סטר יונייטד. החזרה למערך 4-2-3-1 וההחלטה להחזיר את קובי מיינו לתפקיד מרכזי בקישור עשו פלאים לשדים האדומים, שרשמו שישה משחקים ללא הפסד, חמישה מהם ניצחונות, וכעת שואפים בבירור לסיים את העונה במקומות המובילים לליגת האלופות, דבר שנראה בלתי אפשרי כאשר רובן אמורים היה בתפקיד.

התחושות בכדורגל לרוב אינן מטעות. מאז שקאריק דרך באולד טראפורד, משהו השתנה באווירה. הניצחונות החלו להגיע והנתונים שיקפו מיד את השיפור בדינמיקה. ב-4 באוקטובר סיכויי הקבוצה לסיים בין חמש הראשונות היו הנמוכים ביותר בעונה, לפי אופטה, עם 5.8%. היום הנתון עומד על 72% מרשימים.

המשחק האחרון של מנצ'סטר יונייטד בליגת האלופות היה מול באיירן מינכן באולד טראפורד בדצמבר 2023. אם תעפיל העונה, היא תחזור למפעל הבכיר באירופה לאחר כמעט 3 שנים של המתנה. זמן רב מדי עבור אחת ה"ענקיות" של הכדורגל האנגלי. עם זאת, החזרה לצמרת האירופית חשובה הרבה מעבר ליוקרה, היא כמעט הכרחית.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר יונייטד חוגגים (רויטרס)

“דימום כספי” בלי ליגת האלופות

לפי ההסכם האחרון עם אדידס, המועדון מפסיד 10 מיליון ליש"ט, 11.4 מיליון אירו, בכל עונה שבה אינו משתתף בליגת האלופות. זהו סכום משמעותי לנוכח מצבו של המועדון. בשנים האחרונות יונייטד יישמה מדיניות קיצוצים, כולל בשכר השחקנים, כדי לאזן את מאזניה.

ביום רביעי הציג המועדון רווח תפעולי של 41.3 מיליון אירו בששת החודשים הראשונים של העונה, שיפור ברור לעומת התקופה המקבילה בעונה שעברה שבה נרשמו הפסדים של 4.45 מיליון אירו, אך הדרך לאיזון מלא עוד ארוכה. החוב הכולל של המועדון עומד על 1.4827 מיליארד אירו, וחלק משמעותי ממנו קשור לרכישות שטרם שולמו במלואן. במילים אחרות, יונייטד חייבת כסף לחצי אירופה.

לפי הדיווח ב’טיימס’ יונייטד חייבת כיום 481.33 מיליון אירו למועדונים שונים בגין העברות, ומתוכם 272 מיליון אירו עליה לשלם ב-12 החודשים הקרובים כדי להימנע מסנקציות. לכן ההעפלה לליגת האלופות בעונה הבאה קריטית, שכן גם בתרחיש הגרוע ביותר היא תניב כ-115 מיליון אירו.

חוב גדול. מנצ׳סטר יונייטד (IMAGO)חוב גדול. מנצ׳סטר יונייטד (IMAGO)

דו"ח פיננסי של אופ"א ציין כי ההוצאה נטו של יונייטד על העברות בחמש השנים האחרונות היא הגבוהה בעולם, 794 מיליון אירו מתחילת 2021 ועד סוף 2025. כמו רוב המועדונים, יונייטד פרסה את התשלומים על פני מספר שנים. כך למשל, רכישתו של זירקזי מבולוניה ב-2024 שולמה בשלושה תשלומים. המודל הזה מכביד כעת על המועדון.

גם פיטוריו של אמורים עולים כסף רב. ביום חמישי נחשף כי יונייטד עלולה לשלם עד 16 מיליון ליש"ט, 18.25 מיליון אירו, כפיצויים לרובן אמורים ולצוותו לאחר פיטוריהם בחודש שעבר, סכום שעשוי להשתנות בהתאם למציאת עבודה חדשה על ידו. בנוסף שילמה יונייטד לספורטינג ליסבון יותר מ-7 מיליון אירו כפיצוי על החתמתו. יחד עם 16.5 מיליון אירו ששולמו בעקבות פיטורי אריק טן האח וצוותו, פיטורי מאמנים עלו למועדון ביותר מ-30 מיליון אירו.

