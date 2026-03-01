יום ראשון, 01.03.2026 שעה 14:23
יום ראשון, 01/03/2026, 13:15אצטדיון MAC3PARKליגה הולנדית - מחזור 25
אייאקס
דקה 48
0 0
שופט: סנדר ואן דר אייק
זוולה
ליגה הולנדית 25-26
6530-7325פ.ס.וו. איינדהובן1
4833-5524פיינורד2
4331-4724אייאקס3
4343-6125ניימיכן4
3938-4224אלקמאר5
3826-3924טוונטה אנסחדה6
3742-3225ספרטה רוטרדם7
3443-4225הירנביין8
3245-3925פורטונה סיטארד9
3131-3624אוטרכט10
3132-3124כרונינגן11
2750-3424זוולה12
2639-3724גו אהד איגלס13
2641-2624אקסלסיור רוטרדם14
2439-2624וולנדם15
2239-2525נאק ברדה16
2141-3125טלסטאר17
1765-3225הראקלס אלמלו18
מערכת ONE | 01/03/2026 13:15
הרכבים וציונים
 
 
אוסקר גלוך עם הכדור (IMAGO)
אייאקס מתארחת בשעה זו אצל זוולה במסגרת המחזור ה-25 בליגה ההולנדית, למשחק קריטי בצמרת ובתחתית גם יחד, כאשר אוסקר גלוך פותח ב-11 של פרד גרים. הקבוצה מאמסטרדם זקוקה לניצחון כדי לבסס את מעמדה במאבק על המקום השני, בעוד זוולה, המדורגת במקום ה-12, מנסה להתרחק מאזור הסכנה ולהבטיח עונה רגועה יותר.

אייאקס מגיעה אחרי 1:1 מול ניימכן, תוצאה שמנעה ממנה לצמצם את הפער מפיינורד, כאשר ההפרש מהקבוצה מרוטרדם עומד על 5 נקודות. במועדון יודעים שכל איבוד נקודות נוסף עלול לסבך את המאבק על הכרטיס לליגת האלופות, במיוחד כשמספר קבוצות דולקות מאחור. מנגד, זוולה נמצאת באזור שבין מרכז הטבלה לתחתית, ונאבקת לשמור על מרחק ביטחון מהקו האדום.

מבחינת כושר, אייאקס מציגה מגמת שיפור יחסית בשבועות האחרונים, אך עדיין סובלת מחוסר יציבות, בעיקר במשחקי הבית האחרונים שבהם התקשתה להכריע. זוולה מצדה הראתה עמידות במחזורים האחרונים, ואף נהנתה מתרומה התקפית משופרת במשחקיה האחרונים, מה שמקנה לה ביטחון לקראת המפגש מול אחת הקבוצות החזקות בליגה.

בשורה המשמעותית עבור אייאקס היא חזרתו של אוסקר גלוך להרכב הפותח. הקשר ההתקפי שב לקבל את המפתחות בחלק הקדמי, בתקווה להעניק יצירתיות וחדות מול הגנה שתנסה לצופף ולצאת למתפרצות. עבור אייאקס, שלוש נקודות עשויות להיות צעד חשוב בדרך להבטחת המקום השני, בעוד זוולה יודעת שנקודות מול יריבה כזו יכולות להיות שוות זהב במאבקי ההישרדות.

מחצית ראשונה
  • '40
  • החמצה
  • סוף סוף אייאקס הגיעה לאזור השער. התקפה מסודרת הסתיימה בבעיטה מרחוק של ואוט וחהורסט, אך הכדור הלך גבוה
אוסקר גלוך מנסה לעבור (IMAGO)אוסקר גלוך מנסה לעבור (IMAGO)
  • '28
  • כרטיס צהוב
  • רין תומס ראה את הצהוב הראשון במשחק אחרי שעשה עבירה על אוסקר גלוך מאחור
  • '13
  • החמצה
  • מצב ראשון למארחת. קרן עלתה מצד שמאל ופגשה את ראשו של שמון ינסן, שנגח הוחצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את ההתמודדות המסקרנת לדרך!
אוסקר גלוך בחימום (IMAGO)אוסקר גלוך בחימום (IMAGO)
הוספת תגובה
