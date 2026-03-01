דקה 21: מנ. יונייטד - פאלאס 1:0

המחזור ה-28 של הליגה האנגלית ממשיך בשעה זו כשאנחנו מקבלים מספר משחקים מסקרנים. במוקד, מנצ’סטר יונייטד מארחת את קריסטל פאלאס כשבמקביל, טוטנהאם מתארחת אצל פולהאם וברייטון פוגשת את נוטינגהאם פורסט.

מנצ’סטר יונייטד – קריסטל פאלאס 1:0

השדים האדומים אמנם כשלו מלרשום חמישה ניצחונות רצופים ולגרום לבחור הוויראלי ההוא להסתפר, אך זה לא משנה את העובדה שהכושר שלם מצוין, כשהם בלתי מנוצחים מאז הגעתו של מייקל קאריק על הקווים, כולל 0:1 על אברטון במחזור האחרון. בצד השני, הנשרים גם כן במומנטום לא רע, עם שלושה משחקים רצופים ללא הפסד בכל המסגרות.

דקה 4, שער! קריסטל פאלאס עלתה ל-0:1: ברנאן ג׳ונסון הגביה קרן, מאקסנס לאקרוי ברח ללני יורו ונגח לרשת.

דקה 8 – מוניוז וסאר ביצעו פעולה יפה באגף בסיומה האחרון בעט מתך הרחבה, אך למאנס היה במקום והדף.

פולהאם – טוטנהאם 0:1

זה כאילו עובר מתחת לעיניהם של חובבי הכדורגל, אבל התרנגולים בסכנה ממשית לירידת ליגה. כשהיא רק 4 נקודות מעל הקו האדום ערב המחזור, לחבורה של איגור טודור ברור שאים להם מרווח לטעויות והנקודות הן קריטיות. מנגד, המארחת יושבת לה במרכז הטבלה ועדיין חולמת להצליח להשיג מקום באירופה בעונה הבאה.

דקה 7, שער! פולהאם עלתה ל-0:1: הארי ווילסון קיבל כדור ברחבה ושלח בעיטה חדה לרשת, השופט נקרא לוואר בטענה לספק עבירה במהלך, אך נשאר דבק בהחלטתו המקורית ואישר את השער.

ברייטון – נוטינגהאם פורסט 1:2

קרב תחתית לוהט. מצד אחד, השחפים קטעו רצף שלילי ארוך במחזור האחרון עם ניצחון חוץ 0:2 מול ברנטפורט ומקווים להמשיך במומנטום, מהצד השני, האורחת שתי נקודות בלבד מעל הקו האדום וסופרת כבש שני הפסדים רצופים, כך שהיום יש לה הזדמנות לקחת נקודות קריטיות.

דקה 6, שער! ברייטון עלתה ל-0:1: פסקל גרוס מצא את דייגו גומס, האחרון שלח בעיטה חדה לפינה השמאלית מסף הרחבה וכבש.

דקה 13, שער! נוטינגהאם פורסט איזנה ל-1:1: מורגן גיבס וויט קיבל כדור מז'סוס על סף הרחבה, עצר ושלח בעיטה אדירה אל הפינה הימנית ולרשת.

דקה 15, שער! ברייטון עלתה ל-1:2: איזה קצב! דני וולבק קיבל את הכדור מגרוס ברחבה, הסתובב בנגיעה ושלח בעיטה מדויקת לפינה השמאלית.