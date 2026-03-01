"אמבפה? עדיף לא לתת לוחות זמנים לחזרה"

ריאל מדריד תארח מחר (שני, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) את חטאפה לדרבי והמאמן אלברו ארבלואה דיבר במסיבת העיתונאים על מצבו של קיליאן אמבפה הפצוע, ויניסיוס, רודריגו ונושאים אחרים.

ארבלואה הבהיר בנוגע לפציעתו של אמבפה: “אנחנו מאוד ברורים לגבי מה שיש לו. אנחנו רוצים שיתאושש מהכאבים האלה כדי שיחזור עם ביטחון”. המאמן הוסיף כי בשלב זה אין כוונה להגדיר דד-ליין: “נלך יום-יום. כרגע עדיף לא לתת לוחות זמנים, רוצים לראות איך הוא מרגיש ובהתאם לזה נחליט”.

לשאלה מדוע אמבפה לא היה בסנטיאגו ברנבאו כדי לתמוך בחבריו, השיב בקצרה: “הוא לא היה כי היה לו אישור מהמאמן”. גם בנוגע לליגת האלופות שמר על זהירות: “כשיגיע הזמן - נכין את זה בצורה המקסימלית”.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

מחמאות לוויניסיוס, רודריגו והאמון בצעירים

ארבלואה החמיא לוויניסיוס ג’וניור: “אני לא יודע אם נגעתי בנקודה רגישה. הקרדיט הוא של ויניסיוס. התרומה היחידה שלי היא לתת לו ביטחון ולגרום לחברים שלו לחפש אותו. הוא שחקן מכריע ומשמעותי עבורנו”.

על רודריגו אמר המאמן: “הוא חייב להיות חשוב מאוד. הוא כבר היה כזה לפני הפציעה. הוא יכול להיות מכריע ומשמעותי, הוכיח במשך שנים את האיכות שלו ומה הוא יכול לתרום בשלוש עמדות ההתקפה. הוא שלם וקשה מאוד לשמור אותו. הוא ייתן לנו הרבה אפשרויות, חיכיתי שיחזור”.

ארבלואה גם העביר מסר לשחקנים: "שנת מונדיאל? אני לא הבנתי אף פעם משהו אחר מלבד לתת הכול למועדון. וכך גם בנבחרת. אין שחקנים שחוששים להכניס רגל ולא נותנים הכול עבור ריאל מדריד - זה מה שאני מצפה מהם”.

בנוגע להגרלת ליגת האלופות מול מנצ’סטר סיטי, סיכם: “זה יהיה דו-קרב מרתק. מפגש שמדרידיסטים והברנבאו אוהבים מאוד. כשיגיע הזמן, נתכונן הכי טוב שאפשר”.