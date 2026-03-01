יום ראשון, 01.03.2026 שעה 12:36
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%2217-231028פנרבחצ'ה1
66%2491-264029ולנסיה2
64%2386-254528אולימפיאקוס3
62%2401-253429ריאל מדריד4
61%2335-242328הפועל ת"א5
59%2445-260829ז'לגיריס6
59%2479-253429הכוכב האדום7
59%2461-249529ברצלונה8
55%2502-263329מונאקו9
55%2444-248429פנאתינייקוס10
52%2541-255229דובאי11
48%2503-247529אולימפיה מילאנו12
48%2660-259729מכבי ת"א13
45%2444-236229וירטוס בולוניה14
41%2436-233429באיירן מינכן15
36%2573-250628פאריס16
31%2676-252429באסקוניה17
31%2547-232029פרטיזן בלגרד18
31%2458-234429אנדולו אפס19
24%2519-229829ליון וילרבאן20

הדרבי של ת"א ביורוליג יתקיים בבלגרד או יידחה

פלונטר במסגרת האירופית בעקבות המציאות החדשה של המלחמה עם איראן: אפשרות אחת עבור מחזיקת הגביע היא אירוח המשחק בבלגרד, ואפשרות נוספת היא דחייה

|
שחקני מכבי תל אביב והפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב והפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב אמורה לארח בחמישי הקרוב את הפועל את אביב ביורוליג, אך פתיחת המלחמה עם איראן בשבת לה קדמה הוצאת כלל זרי הקבוצה מהארץ יצרה מציאות חדשה, וביורוליג צריכה להתקבל החלטה באשר לדרך הפעולה שתינקט בנוגע למשחק מהמחזור ה-30.

כזכור, אתמול ביורוליג הודיעו על דחיית המשחק בין הפועל תל אביב לפאריס, משחק שגם כך היה למעשה משחק דחוי שבמקור היה חלק משבוע משחקים כפול.

קיום המשחק בבלגרד או דחייה

כרגע ישנן שתי אפשרויות מבחינתה של מחזיקת הגביע, הראשונה שהדרבי ישוחק כאמור ביום חמישי הקרוב רק על אדמת בלגרד והאפשרות השנייה היא שהמשחק יידחה.

גג'ונתן מוטלי (רועי כפיר)

העובדה שהליגה המקומית נעצרה לחלוטין בינתיים ושעונת היורוליג נכנסה ליישורת האחרונה שלה יוצרות גם בעיה פוטנציאלית בלוח המשחקים בכל הנוגע למציאת תאריכים חלופיים למשחקים, כאשר נותרו בסך הכל תשעה מחזורים עד לסיום העונה.

כזכור, עודד קטש וחניכיו ניצחו בחמישי האחרון את מונאקו של ואסיליס ספאנוליס והם מדורגים במקום ה-13 בטבלה עם מאזן של 14 ניצחונות אל מול 15 הפסדים.

