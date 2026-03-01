אור עקיבא ניצחה, הקהל בדלייה בתצוגה מביכה

רגע לפני הפסקת משחקי הכדורגל בישראל, נוכח תקיפת ישראל וארה"ב באיראן, התקיים לו בסוף השבוע המחזור ה-23 בליגה ב', הליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי, הן בצפון והן בדרום. האירוע המרכזי ואולי הכי פחות ספורטיבי הוא המתיחות בין קהלי אור עקיבא ודליית אל כרמל במגרש עצמו ומחוצה לו, אירוע בו נכחה המשטרה ופזרה את כולם.

בליגה ב' דרום א', הפועל מחנה יהודה ברחה ללוד, כשהראשונה ניצחה 0:1 את כפר יונה, בעוד השנייה בטבלה נפרדה בתיקו מול בית"ר רמת גן. בליגה ב' דרום ב', מ.כ שדרות הביסה 0:7 את הפועל אשדוד ושמרה על פער מעירוני בית שמש. בליגה ב' צפון א', בית"ר נהריה ממשיכה להוביל, אחרי 0:1 על עין מאהל. בליגה ב' צפון ב', ג'ת וטירת הכרמל חולקות המקום הראשון.

ליגה ב' דרום א'

המוליכה: הפועל מחנה יהודה, כשלרשותה 55 נקודות. הקבוצה מפתח תקווה בדרך הבטוחה לליגה א' דרום, אחרי ניצחון 0:1 על מכבי עירוני כפר יונה, משער של יאיר שפונגין בדקה ה-68 להתמודדות. בית"ר רמת גן מנעה מהפועל 'בני רגב' לוד להיצמד למחנה, אחרי 0:0. שי סבג ראה אדום בבית"ר רמת גן, אדיר חליפה ראה אדום בצד של לוד.

בני פרץ ויאיר שפונגין (באדיבות הפועל מחנה יהודה)

במשחק התחתית שהפגיש את הפועל כפר קאסם ועירוני בית דגן, שחקניו של איתי נמחן חזרו הביתה עם 0:2 ועלו מעל הקו האדום, למרות שעדיין חולקים נקודות עם כפר קאסם. קופי יבואה וירדן פינטו סגרו עניין. נוריאל בוזגלו, קפטן בית דגן ויעקוב טאהא, שחקן כפר קאסם, ראו אדום לקראת סוף ההתמודדות.

הכח רמת גן ובית"ר כפר סבא נפרדו ב-1:1. לואיי אבו סתה הבקיע להכח, עילאי סבג הישווה. בני יפו רשמה 1:3 על הפועל קריית אונו, משערים של דוד טובול, ליאונרדו אמסיס ובר יצחק. ניר שרון קבע 0:1 לאונו, בשער שלא הספיק מול המארחים. בית"ר פתח תקווה ניצחה 1:2 את בית"ר תל אביב חולון, משערים של בר סדיס ומקסים בבקו. טל היימן קבע 0:1 למארחים, בשער שלא הספיק.

מכבי עירוני עמישב פתח תקווה והפועל הוד השרון נפרדו להן ב-2:2 דרמטי, לאחר שהחל מהדקה ה-18 להתמודדות, עמישב פתח תקווה הוליכה 1:2 משערים של ים ששון ורום סרוסי, זאת עד לדקה ה-95, אז הבקיע מאור יקותיאל ושלח שתי הקבוצות הביתה עם נקודה אחת ביד. את שער השוויון הראשון להוד השרון (1:1) הבקיע תומר ללוש. ג'לג'וליה – לזרוס חולון, ייקבע בהמשך.

ליגה ב' דרום ב'

המוליכה: מ.כ שדרות, כשלרשותה 53 נקודות. הקבוצה של אהוד כחילה פשוט טיילה על כר הדשא המקומי שלה מול הפועל אשדוד, כשניצחה אותה 0:7, לא פחות, עם חמישייה (!) מצד עמאר אלדדה. יגיל אוחנה וגל אביב השלימו החגיגה המשוגעת, בעוד לשחקניו של איציק ציקושוילי אין כל כך הרבה מה לעשות מול הקבוצה הטובה בליגה.

מ.כ שדרות (צילום אורי גבאי - שדרונט)

משחק הצמרת בין מ.ס שיכון המזרח לעירוני בית שמש, הסתיים ב-1:3 לחבר'ה של אלירן סלג, משערים של עומיר טראבין (צמד) ומאיר אוחיון. יוסי סלליך קבע 0:1 לשיכון, בשער שלא הועיל במאומה. מכבי בני אילת ניצחה בביתה 1:4 את מ.כ ערד, משערים של איליי אלימלך (צמד), דניאל אלמלח ונעם מזל. משה פרץ הבקיע ראשון לערד, בשער שלא הועיל לקבוצה.

בית"ר ע. קריית גת ומכבי ע. נתיבות נפרדו ב-2:2. אוריין סהלו ורון מעוז הבקיעו לקריית גת, מתן מלכה ויואל גנון הישוו מנגד. איחוד צעירי אבו גוש ומכבי באר שבע נפרדו ב-0:0. הפועל אשקלון ניצחה 0:1 את הפועל ירוחם, משער של יהונתן לוי. המשחק בין מכבי שעריים למ.ס רמלה ייקבע למועד אחר.

ליגה ב' צפון א'

המוליכה: בית"ר נהריה, כשלרשותה 56 נקודות. הקבוצה אירחה בביתה את השלישית בטבלה, הפועל בני עין מאהל, כששער בודד בדקה ה-16 להתמודדות, בידי גאלי סלאמה (שער עצמי אומלל), קבע את תוצאת המשחק. נוכח התוצאה, שומרת נהריה על המקום הראשון בפער ממכבי בני ג'דיידה מכר. עין מאהל? התרחקה עוד יותר מהמקום הראשון, שנראה כבר לא ריאלי.

שחקני בית"ר נהריה חוגגים ניצחון (באדיבות המועדון)

מכבי בני ג'דיידה מכר, שהתארחה בבענה, ניצחה את בני בענה המקומית בתוצאה 1:2, משערים של מחמוד עוביד ובלאל סבע, שהבקיע בדקה ה-91. מחמוד בדראן הישווה זמנית. מ.כ שפרעם רשמה 0:2 על מכבי אחווה שעב, משערים של אחמד דראושה ורנים חלאחלה. מכבי בני אבו סנאן והפועל דיר חנא נפרדו ב-1:1. עמראן בריק הבקיע לאבו סנאן, מוחמד גנאים הבקיע לדיר חנא.

איחוד בני סמיע מחצה 0:8 את אחווה כפר מנדא, שויתרה על העונה ותשחק בליגה ג' בשנה הבאה. אנואר מורד ווארד מטר התכבדו בצמד כ"א, חוסאם אלדין נעאמנה, ראג'ח עבדאללה, מוחמד חמודי חליחל ושער עצמי של טאהא עבד אל חאלק, סגרו עניין. המשחקים בין מ.ס בני ממב"ע הגולן והגליל נגד הפועל כאוכב והפועל בני ג'דיידה מכר נגד מכבי איחוד בני אבטין, ייקבעו בהמשך.

ליגה ב' צפון ב'

המוליכות: הפועל איחוד בני ג'ת ומ.ס טירת הכרמל, כשלשיתהן 48 נקודות. טירת הכרמל ניצחה 1:4 את מ.ס כדורגל משהד, משערים של מוחמד עומרי (צמד), ירדן כהן וראמי עלי, בעוד שער של עותמאן חוסיין קבע 0:1 למשהד. מנגד, בני ג'ת התקשתה בבאקה אל גרבייה מול המקומיים של עמאר מוואסי ונפרדו הקבוצות ב-0:0. מורסי עארדה, מבאקה, ראה אדום בדקה ה-90.

מ.כ אור עקיבא, יחד עם ערן לוי האגדי על הקווים, יצאה לדליית אל כרמל, "לנקום" ספורטיבית על ההפסד בסיבוב הקודם והצליח לה, בזכות שערים של עדן ימהרן ואיהם אבדאח (שער עצמי), כבסיום 0:2 לאור עקיבא. במהלך ההתמודדות אחמד אבו ניל עצר המשחק לדקות ספורות נוכח התגרות בין הקהלים ביציעים, התגרות שיצאה גם מחוץ לכר הדשא, סביב המגרש.

נוכח האירוע המכוער, שלא הסלים עד כדי אלימות פיזית של ממש, נאלצו להגיע למקום לא מעט ניידות משטרה על מנת להפריד את הצדדים. על המגרש האוירה בין הקבוצות הייתה ספורטיבית, אלא שהקהלים יצאו מכל פרופורציה וחבל. הן מכאן והן מכאן טוענים לחבלות קלות ולאלימות מילולית שלא במקום ושחבל שדברים כאלה קורים בכדורגל שלנו.

בית"ר חיפה הביסה 0:6 את מ.כ כבביר, משערים של אליהו דרעי, מוחמד כבהה, אילי חנוכה, בר שפר, מוחמד חמוד ונדב דטנר. הפועל רמות מנשה מגידו הסתפקה ב-0:1 על מ.ס נתניה, משער של דולב קרוננברג. הפועל בני ערערה עארה רשמה בביתה (מועאויה) ניצחון בדמות 0:2 על מ.ס צעירי חיפה, משערים של אליאור דסטה ועומר עופר (שער עצמי).