טוקלומטי ושארלוט הובסו 3:0 על ידי הגלאקסי

עידן טוקלומטי ושארלוט ספגו לפנות בוקר (ראשון) תבוסה 3:0 מול לוס אנג’לס גלאקסי ב-MLS. החלוץ פתח בהרכב האורחים, ספג כרטיס צהוב בדקה ה-43 ולבסוף הוחלף בדקה ה-78 במשחק שבו שארלוט הסתבכה כבר ברבע השעה הראשונה.

לוקאס סנאבריה העלה את הגלאקסי ליתרון מוקדם בדקה השמינית וז’ואאו קלאוס הוסיף צמד בזק תוך שתי דקות (11 ו-13), וכך שארלוט פיגרה 3:0 תוך פחות מרבע שעה. ליאל עבדה ישב על הספסל ולא שותף.

בעקבות התוצאה, שארלוט עדיין בלי ניצחון אחרי שני המחזורים הראשונים ב-MLS. זאת אחרי שבמחזור הפתיחה היא נפרדה מסנט לואיס ב-1:1.

גם בנימין לא שיחק

ישראלי נוסף שלא שותף ב-MLS הוא רן בנימין. הקשר ישב על הספסל של דאלאס לאורך כל 90 הדקות במשחק הביתי מול נאשוויל, שהסתיים ב-0:0.