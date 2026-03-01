דניאל אומנסקי דורש 99 אלף ש"ח מאום אל פאחם

באום אל פאחם יצטרכו להתמודד עם תביעה של מאמנם לשעבר. מאמן הכדורגל, דניאל אומנסקי, הגיש תביעה כספית בסכום כולל של 99,000 אלף שקלים נגד קבוצת צעירי אום אל פאחם, המשחקת בליגה א' צפון. התביעה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין אוהד כהן ותום כהן, כוללת טענות להפרת הסכם, הלנת שכר, פיטורים שלא כדין ואי עריכת שימוע.

על פי כתב התביעה, בין הצדדים נחתם ב-20 בנובמבר 2025 הסכם להעסקת אומנסקי כמאמן הקבוצה לעונת המשחקים 2025/26. ההסכם קבע שכר חודשי של 9,000 שקלים למשך חמישה חודשים, סכום כולל של 45 אלף שקלים. בנוסף, נקבע כי במקרה של העפלה לליגה בכירה, יהיה זכאי המאמן למענק עלייה של 18 אלף שקלים, וכן למענק פלייאוף (עליון) בגובה 9,000 שקלים.

לטענת אומנסקי, הוא החל בעבודתו ופעל "בתום לב מלא", אלא שכבר בראשית הדרך נתקלה ההתקשרות בקשיים. לדבריו, ב-10 בדצמבר 2025 נמסרה לו המחאה על סך 9,000 שקלים, אך זו לא כובדה לאחר שניתנה לגבייה הוראת ביטול. המאמן טוען כי פנה מספר פעמים לנציגי המועדון בדרישה להסדרת התשלום, אך נענה בהבטחות בלבד.

דניאל אומנסקי (חג'אג' רחאל)

עוד נטען, כי לבקשת המועדון, צעירי אום אל פאחם, המשיך המאמן, דניאל אומנסקי, להגיע לאימונים, כאשר באחד המקרים אף לא אחד מנציגי הקבוצה נכח במקום. בכתב התביעה מודגש כי אי תשלום השכר מהווה הפרה יסודית של ההסכם מצד המועדון. נכון למועד הגשת התביעה, טרם הוגש כתב הגנה מטעם צעירי אום אל פאחם.

אומנסקי הפסיק להתייצב לאימונים

בהמשך, ב-18 בדצמבר 2025, הודיע המאמן כי לא יתייצב עוד לאימונים נוכח ההפרות הנטענות. בתחילת ינואר 2026 נשלח מכתב התראה רשמי למועדון, ולאחריו התקיימו שתי פגישות בין הצדדים. לטענת אומנסקי, בפגישות ניסתה הקבוצה להביא לחזרתו לתפקיד תוך דרישה לקיצוץ בשכרו, אך בפועל לא הועבר כל תשלום.

עוד מציין התובע, המאמן לשעבר של צעירי אום אל פאחם, דניאל אומנסקי, כי זמן קצר לאחר הודעתו על הפסקת העבודה, מינתה הקבוצה מאמן אחר תחתיו, דבר שלדבריו מלמד על חוסר תום לב. אומנסקי טוען כי הוצגו לו מצגים מטעים טרם החתימה וכי התנהלות המועדון גרמה לו נזקים מקצועיים ופגיעה בשמו.

עו״ד אוהד כהן (יח"צ)

בפן המשפטי מסתמך התובע, בין היתר, על הוראות חוק החוזים ועל פסיקות קודמות של מוסד הבוררות בכדורגל, שלטענתו מאפשרות לפסוק פיצויי הלנת שכר ופיצויים בגין הפרת הסכם גם במסגרת בוררות ספורטיבית. נשיאות בית הדין העליון מינתה את אורן שגב כבורר בתיק הנדון. הבורר יקבע את מועד הדיון ויודיע לצדדים.

במסגרת הצעדים מבקש אומנסקי לחייב את המועדון בתשלום שכר עבודה של 9,000 שקלים, פיצויי קיום בגובה 36 אלף שקלים, פיצוי של 25 אלף שקלים בגין פיטורים שלא כדין ואי עריכת שימוע, 5,000 שקלים עבור עוגמת נפש, 5,000 שקלים כפיצויי הלנת שכר, 10,000 שקלים בגין פגיעה במוניטין וכן מענק פלייאוף של 9,000 שקלים ובסך הכול 99,000 אלף שקלים בתוספת הוצאות וריבית.