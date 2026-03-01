יום ראשון, 01.03.2026 שעה 12:35
כדורגל ישראלי

אחרי השאלה על חמינאי: הפארסה של האיראניות

המאמנת והקפטנית של נבחרת איראן קיימו מסיבת עיתונאים, התקשורת שאלה אותן על מות המנהיג העליון וקצין התקשורת של ההתאחדות לא אפשר להן לענות

|
מרזיה ג'פארי (IMAGO)
מרזיה ג'פארי (IMAGO)

נבחרת הנשים של איראן מתכוננת לפתוח את גביע אסיה 2026 מול דרום קוריאה בגולד קוסט, אך עושה זאת על רקע רגיש במיוחד. מותו של המנהיג העליון, האייתוללה עלי חמינאי, מטלטל את המדינה, והשפעת האירועים הורגשה גם במסיבת העיתונאים הרשמית לקראת המשחק.

השחקניות ואנשי הצוות אינם מורשים להתבטא בפומבי בנוגע למשטר האיראני, ולכן כאשר החדשות על מותו של חמינאי החלו להתפשט, הייתה זו הזדמנות נדירה לשמוע תגובה כלשהי מהמחנה האיראני. לפי נהלי הטורניר, כל נבחרת מחויבת למסיבת עיתונאים יום לפני משחק, לרוב עם המאמן ושחקנית בכירה.

עיתונאי מאיראן הפנה למאמנת מרזיה ג'פארי שאלה ישירה על תגובתה להתפתחויות האחרונות במדינה, תחילה בפרסית ולאחר מכן באנגלית. היא החליפה מבטים ומילים שקטות עם המתרגמת שלה והשיבה בפרסית, אך עוד לפני שניתן היה לתרגם את תשובתה לאנגלית, קצין התקשורת של התאחדות הכדורגל האסייתית קטע את הדברים ואמר: "בואו נתמקד במשחק עצמו".

"לא חושבת שצריך לדבר על זה עכשיו"

בהמשך תורגמה תשובתה של ג'פארי, והיא בחרה שלא להיכנס לסוגיה: "אני לא חושבת שצריך לדבר על הנושא הזה עכשיו. הנבחרת הגיעה לטורניר חשוב לנשים, ואני חושבת שכדאי שנעבור לשאלה הבאה".

גם השחקנית זהרה גמבאלי דיברה במסיבת העיתונאים והדגישה את ההתרגשות מהטורניר: "זו הפעם השנייה שאני משתתפת בטורניר הנהדר הזה, יש כאן נבחרות חזקות מאוד. אנחנו רוצות להעפיל למונדיאל ויודעות שקוריאה, אוסטרליה והפיליפינים הן יריבות קשות".

הקפטנית והמאמנת האיראנית (IMAGO)הקפטנית והמאמנת האיראנית (IMAGO)

הדרך של השחקניות לאוסטרליה לא הייתה פשוטה. בחודשים האחרונים התגברו המחאות נגד המשטר באיראן, ושתי שחקניות פרשו מהנבחרת, ביניהן כוסאר קמאלי, שכתבה בפוסט אינסטגרם שנמחק מאז: "אני לא יכולה להעמיד פנים שהכול רגיל. ההחלטה הזו לא נובעת מכעס, אלא ממודעות. לא מחוסר כבוד, אלא מכבוד למצפון שלי. היום אני נפרדת לא מהכדורגל, אלא מהנבחרת הלאומית, בתקווה ליום שבו אוכל לשחק שוב עבור העם בלב שקט".

הנבחרת נחתה באוסטרליה מוקדם יותר השבוע, אך גם שם לא פסקה הסערה. חברת מועצה מקומית בסידני, טינה קורדרוסטמי, ילידת איראן, טענה בפני ועדה פרלמנטרית כי ייתכן שאנשים בעלי קשרים למשמרות המהפכה נכנסו כחלק ממשלחת הנבחרת. ארגון זה הוגדר לאחרונה כארגון טרור באוסטרליה. "זה יוצר מצב בלתי אפשרי", אמרה, "מצד אחד אנחנו פותחים את הדלת לספורט ולדיפלומטיה בין עמים, ומצד שני אנו עלולים לאפשר רשתות שפועלות בצל גוף שמוגדר או עומד להיות מוגדר כארגון טרור. זה לא עניין של ספורטאיות, אלא של המערכת שמלווה משלחות ממדינות אוטוריטריות".

איראן תפגוש בהמשך גם את אוסטרליה בגולד קוסט, וככל הנראה תתמודד עם שאלות נוספות סביב המשמעויות של האירועים האחרונים, הן עבור השחקניות והן עבור משפחותיהן שנותרו באיראן.

