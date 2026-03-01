יום ראשון, 01.03.2026 שעה 11:26
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

תקועים: הזרים בעמאן, מחכים שהשמיים יפתחו

השחקנים שיצאו בהסעה של המנהלת הגיעו למלון ב-1:30 בלילה. נכון לעכשיו, גם מירדן אין טיסות. כולם כרגע בטוחים ומחכים שיוכלו לצאת למדינות שלהם

|
ג'ורדן מקריי זורק זריקה (רועי כפיר)
ג'ורדן מקריי זורק זריקה (רועי כפיר)

עם תחילת מצב הלחימה אתמול (שבת), מנהלת ליגת ווינר סל העמידה הסעה, שיצאה אחרי הצהריים מירושלים למעבר גבול רבין לירדן ומשם לבית מלון בעמאן, ממנו אמורים השחקנים הזרים של הקבוצות לצאת למדינותיהם. 

אלא שכרגע, גם מירדן אין טיסות והזרים תקועים בעמאן. השחקנים הגיעו למלון ב-1:30 בלילה אמש אחרי מסע לא קצר. כולם בינתיים בטוחים בחדרים וממתינים לאפשרות שהשמיים ייפתחו והם יוכלו לטוס הביתה. המנהלת מקווים שמחר יוכלו להוציא את השחקנים מירדן.

השחקנים הועברו למלון 4 כוכבים כשעלויות המלון והוויזות על חשבון הקבוצות, בעוד איגוד הכדורסל כיסה את עלויות התחבורה. עלות ויזת יציאה מהארץ לאדם עלתה 208 ש״ח, ויזה ירדנית לאדם עלתה 70 דולר (220 ש״ח), ובנוגע למלון – עלות חדר זוגי היא 750 ש”ח ללילה ועלות חדר יחיד היא 550 ש”ח ללילה, על בסיס חצי פנסיון. 

בסך הכל הגיעו למלון כ-25 זרים עם בני משפחה, כ-40 איש. הפועל ת”א והפועל ירושלים ביקשו לצאת מישראל כקבוצות ולא כבודדים. לכן, הן לא שייכות לכך, וגם לא מכבי ת”א שהזרים שלה לא בישראל בגלל הפגרה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */