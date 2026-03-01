תקועים: הזרים בעמאן, מחכים שהשמיים יפתחו

עם תחילת מצב הלחימה אתמול (שבת), מנהלת ליגת ווינר סל העמידה הסעה, שיצאה אחרי הצהריים מירושלים למעבר גבול רבין לירדן ומשם לבית מלון בעמאן, ממנו אמורים השחקנים הזרים של הקבוצות לצאת למדינותיהם.

אלא שכרגע, גם מירדן אין טיסות והזרים תקועים בעמאן. השחקנים הגיעו למלון ב-1:30 בלילה אמש אחרי מסע לא קצר. כולם בינתיים בטוחים בחדרים וממתינים לאפשרות שהשמיים ייפתחו והם יוכלו לטוס הביתה. המנהלת מקווים שמחר יוכלו להוציא את השחקנים מירדן.

השחקנים הועברו למלון 4 כוכבים כשעלויות המלון והוויזות על חשבון הקבוצות, בעוד איגוד הכדורסל כיסה את עלויות התחבורה. עלות ויזת יציאה מהארץ לאדם עלתה 208 ש״ח, ויזה ירדנית לאדם עלתה 70 דולר (220 ש״ח), ובנוגע למלון – עלות חדר זוגי היא 750 ש”ח ללילה ועלות חדר יחיד היא 550 ש”ח ללילה, על בסיס חצי פנסיון.

בסך הכל הגיעו למלון כ-25 זרים עם בני משפחה, כ-40 איש. הפועל ת”א והפועל ירושלים ביקשו לצאת מישראל כקבוצות ולא כבודדים. לכן, הן לא שייכות לכך, וגם לא מכבי ת”א שהזרים שלה לא בישראל בגלל הפגרה.