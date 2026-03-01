למרות המצב: הזרים של בית"ר לא ממהרים לעזוב

אחרי פרוץ המלחמה אתמול (שבת) בבוקר, במהלך כל השבת אנשי בית"ר ירושלים היו בקשר עם הזרים של הקבוצה כדי לוודא שהכול בסדר איתם. נכון לבוקר יום ראשון, אף אחד מהשחקנים הזרים לא ביקש לעזוב את הארץ.

השחקנים נמצאים בקשר עם המשפחות שלהם בחו"ל ועוקבים אחרי ההתפתחויות גם דרך קבוצת הוואטסאפ הקבוצתית וגם באמצעות כלי התקשורת. "הזרים בסדר גמור, הם בבית ויודעים שכל מה שהם יצטרכו, יש להם למי לפנות", אומרים בבית וגן.

כזכור, פתיחת המלחמה תפסה את שחקני בית"ר במלון בירושלים כחלק מההכנות למשחק מול טבריה שלא נערך. עם פרוץ המלחמה והאזעקה הראשונה בשבת בבוקר, כל הזרים של הקבוצה קיבלו תדרוך לגבי המצב ושידרו ביטחון ורוגע בתוך המועדון.

אזרחים תופסים מחסה בירושלים (IMAGO)

התוכנית להמשך

במקביל, במועדון כבר נערכו למצב והכינו תוכנית אימונים אישית לשחקנים לימים הקרובים. הסיבה לכך היא שעדיין לא ברור מתי יהיה אפשר לחזור להתאמן יחד, זאת בהתאם להנחיות פיקוד העורף וההתפתחויות במצב הביטחוני.