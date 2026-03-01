יום ראשון, 01.03.2026 שעה 10:34
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3538-3826ריאל סוסיאדד7
3537-3125אספניול8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3329-3025אוססונה10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325ראיו וייקאנו14
2734-2326אלאבס15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

ברקע הפציעה: מחלוקת חדשה בין אמבפה לריאל

לאחר ששלל ניתוח, בקרב חלק מהגורמים במועדון סבורים כי החלוץ הצרפתי ממוקד יותר במונדיאל בקיץ מאשר בריאל מדריד. פציעתו גורמת ל"בלבול ואי נוחות"

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה הוא יותר מתמיד נושא לשיחה בריאל מדריד. ההופעות האחרונות שלו לא עמדו בציפיות ממי שנחשב לשחקן ברמה שלו, וחלק מאוהדי ריאל אף ביקרו את החלוץ, עד כדי כך שלא הבינו מדוע אלברו ארבלואה לא החליף אותו מול אוססונה.

מה שברור הוא שאמבפה פצוע. ריאל מדריד לא קבעה מועד חזרה ורק מדברת על התחושות שלו, אף שבתקשורת בספרד דווח כי הוא לא ישוב לשחק עד לגומלין שמינית גמר ליגת האלופות מול מנצ'סטר סיטי ב-17 במרץ. במקביל, השחקן מחפש חוות דעת רפואיות נוספות כדי למצוא פתרון לבעיה בברך. במועדון כל העיניים נשואות לצוות הרפואי ומנסים להבין בדיוק מה קרה.

אמבפה נפצע ב-7 בדצמבר מול סלטה ויגו. נקע בברך אילץ אותו לעצור, אם כי רק למשחק אחד, מול מנצ'סטר סיטי. הוא חזר לשחק, כשהמטרה הייתה לעקוף את שיא השערים של כריסטיאנו רונאלדו בשנה פורה במיוחד, ואז נאלץ לעצור שוב. את 2026 הוא פתח מבלי לשחק וחזר רק ב-14 בינואר. מאז הוא לא עצר, עד עכשיו.

גליץ' ועצבני: אסנסיו יוצא מהמסלול

ממוקד יותר במונדיאל מאשר בריאל?

אמבפה נאלץ להפסיק להתאמן כדי להתאושש מהפציעה בברך. הוא שלל ניתוח משום שהמונדיאל מעבר לפינה, ובקרב חלק מהגורמים במועדון סבורים כי החלוץ ממוקד יותר בטורניר מאשר בריאל מדריד. אמבפה מצידו ממשיך לחפש פתרון לבעיות בברך, שגרמו ל”בלבול ואי נוחות” בריאל מדריד.

לאחר אותה מחלוקת הגיע המסתורין סביב הברך שלו. ביום שלישי האחרון אמר ארבלואה כי הוא כשיר לשחק, ובאותו אחר הצהריים נחשף ב’לאקיפ’ כי אמבפה יחמיץ את המשחק למחרת מול בנפיקה ליסבון. ההיעדרות אושרה ביום שלאחר מכן כשארבלואה פרסם את הסגל למשחק מול הפורטוגלים, ואמבפה לא נכלל בו.

כאן החל הבלבול והמסתורין סביב פציעתו של הצרפתי. ראשית, ההדלפות בצרפת לא התקבלו היטב במועדון, ולאחר מכן דבריו של ארבלואה לפני ואחרי המשחק רמזו כי לא מדובר רק באי נוחות, אלא בפציעה של ממש, פציעה שלגביה, כך השתמע, גם ארבלואה עצמו לא היה בטוח לחלוטין. לפחות כך עלה מההתבטאויות שלו לתקשורת.

