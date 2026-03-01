הרכבים וציונים



דקלאן רייס וקול פאלמר במאבק על הכדור (רויטרס) דקלאן רייס וקול פאלמר במאבק על הכדור (רויטרס)

בזמן שהכדורגל שלנו נעצר זמנית, ברחבי העולם ממשיכים לשחק, וכך גם באנגליה, שם אנחנו מקבלים דרבי לונדוני לוהט שקורה בשעה זו במסגרת המחזור ה-28. מצד אחד עומדת ארסנל, מוליכת הטבלה שחייבת את 3 הנקודות כדי לשמור על מרווח ביטחון ממנצ’סטר סיטי. מהצד השני יש את צ’לסי, שרוצה להמשיך להילחם על מקום בליגת האלופות בעונה הבאה.

אחרי שהתותחנים נראו יציבים בפסגה לאורך העונה, הם הצליחו להסתבך והפער מסיטי כרגע עומד על 2 נקודות בלבד. החבורה של מיקל ארטטה מגיעה במומנטום חיובי אחרי ניצחון גדול בדרבי לונדוני אחר, זה של החלק הצפוני בעיר, עם 1:4 מול טוטנהאם.

בצד השני של המתרס, אם בשלב מוקדם יותר של העונה חשבנו שהבלוז יכולים להיות במאבק האליפות, הם כבר רחוקים משם מאוד והדאגה העיקרית שלהם היא שריון מקום בליגת האלופות בעונה הבאה, כשהם מסתכלת על חמש קבוצות שנמצאות מעליהם ערב המשחק.

הדרבי של לונדון הוא תמיד קרב ענק ויודע לספק את הסחורה. הקבוצות נפגשו מודם יותר העונה בסטמפורד ברידג’, אז זה נגמר ב-1:1 מרתק. מאז, ההתמודדות התרחשה עוד פעמיים בחצי גמר גביע הליגה, שם ארסנל עשתה את העבודה בשני המשחקים והעפילה לגמר.