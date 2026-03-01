יום ראשון, 01.03.2026 שעה 22:20
יובנטוס
דקה 35
0 0
שופט: סימונה סוצה
רומא
ליגה איטלקית 25-26
6721-6427אינטר1
5720-4327מילאן2
5328-4127נאפולי3
5016-3426רומא4
4820-4427קומו5
4625-4326יובנטוס6
4524-3727אטאלנטה7
3836-3427ססואולו8
3632-3526בולוניה9
3427-2627לאציו10
3332-2027פארמה11
3239-2826אודינזה12
3036-2927קליארי13
3047-2727טורינו14
2739-3227גנואה15
2439-3026פיורנטינה16
2438-2127קרמונזה17
2436-1827לצ'ה18
1543-2026פיזה19
1548-2027ורונה20
מאנו קונה ופרנסיסקו קונסייסאו נלחמים על כל כדור (רויטרס)
הכדורגל שלנו כרגע מושבת, אבל הליגות ברחבי אירופה ממשיכות לצבור תאוצה ולהגיע לרגעים המכריעים, וכך גם קורה בשעה זו בסרייה א’, שם רומא מארחת את יובנטוס למשחק פיקנטי, שכולו על טהרת ניסיון הבטחת מקום שמוביל לליגת האלופות בעונה הבאה.

הקבוצה מהבירה מגיעה להתמודדות במומנטום לא רע בכלל, אחרי שלא הפסידה בשלושת משחקיה האחרונים, כולל 0:3 מוחץ בבית נגד קרמונזה במחזור האחרון. המארחת הערב יודעת שהיא משחקת נגד יריבה ישירה על הכרטיס לצ’מפיונס והיא תעשה הכל כדי להשאיר את 3 הנקודות אצלה.

מהצד השני של המתרס, הגברת הזקנה נמצאת 4 נקודות בלבד מתחת לג’יאלורוסי, אך היא מגיעה במומנטום הפוך לגמרי, כשהיא הייתה עם חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, וניצחה דווקא כשזה לא הספיק עם ההופעה ב-2:3 מול גלאטסראיי ועדיין עפה מליגת האלופות בעקבות התבוסה שנחלה בטורקיה.

כמובן שמשחקים רבים התרחשו בין האימפריות מאיטליה, ובזמן האחרון הם אף חד צדדיים. מוקדם יותר העונה, יובנטוס גברה 1:2 על רומא, כשהניצחון האחרון של הקבוצה מהבירה על זאת מטורינו, היה אי שם בעונת 2022/23.

מחצית ראשונה
  • '27
  • כרטיס צהוב
  • ווסליי עצר ניסיון מתפרצת של ווסטון מקני וספג את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
קנאן יילדיז מנסה לעבור בין הגנת רומא (IMAGO)קנאן יילדיז מנסה לעבור בין הגנת רומא (IMAGO)
  • '24
  • החמצה
  • החמצה גדולה, הצלה ענקית! חילופי מסירות יפים של הג'יאלורוסי הסתיימו בהורדת כדור של ג'יאנלוקה מנצ'יני לדונייל מאלן. האחרון הצליח לברוח מברמר וממרחק קצר בעט בעוצמה לפינה הקרובה, שם שלח את גופו פרין כדי למנוע יתרון לזאבים
  • '12
  • החמצה
  • חטיפת כדור של ג'ונתן דייויד הובילה להתקפה מהירה מצד קנאן יילדיז שפרץ עד לסף הרחבה ומשם ניסה לבעוט, אבל הרגל שלו עדיין לא התאפסה כשהכוכב הטורקי שלח את ההזדמנות החוצה
דונייל מאלן מנסה לברוח מפייר קאלולו (IMAGO)דונייל מאלן מנסה לברוח מפייר קאלולו (IMAGO)
  • '10
  • החמצה
  • פייר קאלולו דהר קדימה באין מפריע ולבסוף הסתבך מעט עם הכדור ולכן מסר אחורה, שם המתין פרנסיסקו קונסייסאו, שביומרנות שלח בעיטה מרחוק הרחק החוצה
  • '3
  • החמצה
  • כבר אחרי שלוש דקות, החמצה גדולה של לורנצו פלגריני! מאתיה פרין שלח כדור שהגיע דווקא לניקולו פיסילי. האחרון סובב לשער אבל השוער הדף בצורה לא טובה והריבאונד נחת על רגלי פלגריני, שמקרוב שלח את הכדור אל מעל השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סימונה סוצה הוציא את קרב הענקיות לדרך! מעבר למאבק על מקום לליגת האלופות, זה גם משחק על יוקרה. מי תזכה בכל הקופה, רומא או יובנטוס?
לוצ'יאנו ספאלטי וג'יאן פיירו גספריני מתחבקים לפני השריקה (רויטרס)לוצ'יאנו ספאלטי וג'יאן פיירו גספריני מתחבקים לפני השריקה (רויטרס)
אוהדי יובנטוס הגיעו לעיר הבירה (IMAGO)אוהדי יובנטוס הגיעו לעיר הבירה (IMAGO)
הקהל של רומא עם באנר תמיכה בשחקנים (IMAGO)הקהל של רומא עם באנר תמיכה בשחקנים (IMAGO)
מאתיה פרין. יקח את ההזדמנות בשער בשתי ידיו? (רויטרס)מאתיה פרין. יקח את ההזדמנות בשער בשתי ידיו? (רויטרס)
מאנו קונה מאפס את הרגל בחימום (רויטרס)מאנו קונה מאפס את הרגל בחימום (רויטרס)
