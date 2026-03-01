הרכבים וציונים



הכדורגל שלנו כרגע מושבת, אבל הליגות ברחבי אירופה ממשיכות לצבור תאוצה ולהגיע לרגעים המכריעים, וכך גם קורה בשעה זו בסרייה א’, שם רומא מארחת את יובנטוס למשחק פיקנטי, שכולו על טהרת ניסיון הבטחת מקום שמוביל לליגת האלופות בעונה הבאה.

הקבוצה מהבירה מגיעה להתמודדות במומנטום לא רע בכלל, אחרי שלא הפסידה בשלושת משחקיה האחרונים, כולל 0:3 מוחץ בבית נגד קרמונזה במחזור האחרון. המארחת הערב יודעת שהיא משחקת נגד יריבה ישירה על הכרטיס לצ’מפיונס והיא תעשה הכל כדי להשאיר את 3 הנקודות אצלה.

מהצד השני של המתרס, הגברת הזקנה נמצאת 4 נקודות בלבד מתחת לג’יאלורוסי, אך היא מגיעה במומנטום הפוך לגמרי, כשהיא הייתה עם חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, וניצחה דווקא כשזה לא הספיק עם ההופעה ב-2:3 מול גלאטסראיי ועדיין עפה מליגת האלופות בעקבות התבוסה שנחלה בטורקיה.

כמובן שמשחקים רבים התרחשו בין האימפריות מאיטליה, ובזמן האחרון הם אף חד צדדיים. מוקדם יותר העונה, יובנטוס גברה 1:2 על רומא, כשהניצחון האחרון של הקבוצה מהבירה על זאת מטורינו, היה אי שם בעונת 2022/23.