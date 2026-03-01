יום ראשון, 01.03.2026 שעה 19:52
כדורסל עולמי  >> מוקדמות מונדובאסקט - אירופה
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 24-25
260-1001קרואטיה1
264-911יוון2
271-931טורקיה3
262-831פורטוגל4
269-891גרמניה5
280-971צ'כיה6
263-791צרפת7
279-921אוקראינה8
278-901פולין9
264-741ספרד 10
278-861הולנד11
282-891הונגריה12
276-811איסלנד13
286-901סרביה14
293-941אסטוניה15
288-891ליטא16
194-931סלובניה17
189-881בריטניה18
190-861שוויץ19
181-761איטליה 20
189-821פינלנד21
186-781לטביה22
174-641דנמרק23
190-781אוסטריה24
192-791גאורגיה25
179-631בלגיה26
197-801שבדיה27
189-691ישראל28
183-621מונטנגרו29
193-711בוסניה30
191-641רומניה31
1100-601קפריסין32

מחצית: קפריסין - ישראל 45:29

מוקדמות המונדובאסקט, מחזור 4: החבורה של בית הלחמי לא מתקשה גם הערב. רבע ראשון היה קליל, השני התחיל לאט אך נגמר עם יתרון משמעותי. סורקין בולט

|
תמיר בלאט בנבחרת ישראל (IMAGO)
תמיר בלאט בנבחרת ישראל (IMAGO)

נבחרת ישראל ממשיכה לחלום על העפלה לגביע העולם ב-2027, כשהיא מתארחת בשעה זו אצל קפריסין, יומיים אחרי שהביסה אותה במשחק “בית” שהתרחש באי השכן. זה היה הניצחון הראשון של החבורה של אריאל בית הלחמי בקמפיין אחרי שני הפסדים, וכעת היא רוצה להשלים עוד אחד כזה.

אז כאמור, הנבחרת נשמה לרווחה ביום שישי, אחרי שהשיגה ניצחון ראשון וגדול בקמפיין, עם 54:94 מוחץ על הקפריסאים. הבדלי הרמות היו ברורים מהרגע הראשון, כשהיא הצליחה לחסל את המשחק עוד במחצית הראשונה שלו.

לפני כן, ישראל הפסידה בשני המשחקים הראשונים בקמפיין כאמור, גם לנבחרת גרמניה וגם לנבחרת קרואטיה. בשביל לעבור לסיבוב השני במוקדמות, ישראל צריכה לסיים באחד משלושת המקומות הראשונים בבית, וניצחון נוסף הערב יהיה צעד חשוב לכך.

סגל הנבחרת למשחק נגד קפריסין: תמיר בלאט, נועם יעקב, אדם אריאל, קאדין קרינגטון, רז אדם, חואקין שוכמן, גיא פלטין, נתנאל ארצי, גור לביא, אילי דולינסקי, רומן סורקין ועידן זלמנסון.

רז אדם מתחמם (איגוד הכדורסל)רז אדם מתחמם (איגוד הכדורסל)
נתנאל ארצי (איגוד הכדורסל)נתנאל ארצי (איגוד הכדורסל)
אדם אריאל (איגוד הכדורסל)אדם אריאל (איגוד הכדורסל)

רבע ראשון: 12:24 לישראל

חמישיית נבחרת ישראל: אדם אריאל, קאדין קרינגטון, נועם יעקב, נתנאל ארצי ועידן זלמנסון.

חמישיית נבחרת קפריסין: אניס ג’נג, מיכאליס קומיס, סימון מיכייל, פיליפוס טיגקאס וניקולאוס סטייליאנו.

הרבע הראשון נפתח עם ריצת 0:7 קלילה מצד הנבחרת, עידן זלמנסון פתח נהדר את המשחק עם 7 נקודות כבר ב-10 הדקות הראשונות. תמיר בלאט עלה מהספסל ותרם 5 נקודות, הנבחרת הצליחה לעצור את קפריסין על 12 נקודות בלבד בזכות עבודה הגנה טובה וחולשה התקפית של המארחת. הרבע נסגר עם חסימה נהדרת של רומן סורקין ויתרון 12:24.

רבע שני: 29:45 לישראל

הרבע השני נפתח בצורה טובה עבור קפריסין, שניצלה את השאננות של הנבחרת והורידה להפרש שש. אריאל בית הלחמי ביקש פסק זמן ואמר לשחקניו להיות יותר אגרסיביים, הנבחרת המשיכה לזרוק יותר משלוש מאשר לשתי נקודות ולא הצליחה להגדיל את ההפרש בצורה יותר משמעותית. בשלוש הדקות האחרונות הנבחרת הרימה את האינטנסיביות, ולאחר צליפה של נתנאל ארצי מחוץ לקשת הצליחה לעלות ליתרון השיא שלה – 15 הפרש. המחצית הסתיימה בתוצאה 29:45 ועם היתרון הכי גבוה של ישראל.

