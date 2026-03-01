מחצית: קפריסין - ישראל 45:29

נבחרת ישראל ממשיכה לחלום על העפלה לגביע העולם ב-2027, כשהיא מתארחת בשעה זו אצל קפריסין, יומיים אחרי שהביסה אותה במשחק “בית” שהתרחש באי השכן. זה היה הניצחון הראשון של החבורה של אריאל בית הלחמי בקמפיין אחרי שני הפסדים, וכעת היא רוצה להשלים עוד אחד כזה.

אז כאמור, הנבחרת נשמה לרווחה ביום שישי, אחרי שהשיגה ניצחון ראשון וגדול בקמפיין, עם 54:94 מוחץ על הקפריסאים. הבדלי הרמות היו ברורים מהרגע הראשון, כשהיא הצליחה לחסל את המשחק עוד במחצית הראשונה שלו.

לפני כן, ישראל הפסידה בשני המשחקים הראשונים בקמפיין כאמור, גם לנבחרת גרמניה וגם לנבחרת קרואטיה. בשביל לעבור לסיבוב השני במוקדמות, ישראל צריכה לסיים באחד משלושת המקומות הראשונים בבית, וניצחון נוסף הערב יהיה צעד חשוב לכך.

סגל הנבחרת למשחק נגד קפריסין: תמיר בלאט, נועם יעקב, אדם אריאל, קאדין קרינגטון, רז אדם, חואקין שוכמן, גיא פלטין, נתנאל ארצי, גור לביא, אילי דולינסקי, רומן סורקין ועידן זלמנסון.

רז אדם מתחמם (איגוד הכדורסל)

נתנאל ארצי (איגוד הכדורסל)

אדם אריאל (איגוד הכדורסל)

רבע ראשון: 12:24 לישראל

חמישיית נבחרת ישראל: אדם אריאל, קאדין קרינגטון, נועם יעקב, נתנאל ארצי ועידן זלמנסון.

חמישיית נבחרת קפריסין: אניס ג’נג, מיכאליס קומיס, סימון מיכייל, פיליפוס טיגקאס וניקולאוס סטייליאנו.

הרבע הראשון נפתח עם ריצת 0:7 קלילה מצד הנבחרת, עידן זלמנסון פתח נהדר את המשחק עם 7 נקודות כבר ב-10 הדקות הראשונות. תמיר בלאט עלה מהספסל ותרם 5 נקודות, הנבחרת הצליחה לעצור את קפריסין על 12 נקודות בלבד בזכות עבודה הגנה טובה וחולשה התקפית של המארחת. הרבע נסגר עם חסימה נהדרת של רומן סורקין ויתרון 12:24.

רבע שני: 29:45 לישראל

הרבע השני נפתח בצורה טובה עבור קפריסין, שניצלה את השאננות של הנבחרת והורידה להפרש שש. אריאל בית הלחמי ביקש פסק זמן ואמר לשחקניו להיות יותר אגרסיביים, הנבחרת המשיכה לזרוק יותר משלוש מאשר לשתי נקודות ולא הצליחה להגדיל את ההפרש בצורה יותר משמעותית. בשלוש הדקות האחרונות הנבחרת הרימה את האינטנסיביות, ולאחר צליפה של נתנאל ארצי מחוץ לקשת הצליחה לעלות ליתרון השיא שלה – 15 הפרש. המחצית הסתיימה בתוצאה 29:45 ועם היתרון הכי גבוה של ישראל.