המהלך של ג'ורדי קרויף, שעלול לפגוע בגלוך

אייאקס בוחנת מהלך שעשוי לטלטל את הקיץ שלה, ואולי גם להשפיע ישירות על מעמדו של אוסקר גלוך. בתקשורת הספרדית דווח כי ג'ורדי קרויף סימן את הקשר ההתקפי של אלמריה, סרחיו אריבאס, אקס ריאל מדריד, כאחד היעדים המרכזיים לחיזוק.

על פי הדיווח ב’אס’, אלמריה דורשת לא פחות מ-20 מיליון אירו עבור השחקן בקיץ הקרוב. הסיבה ברורה, חצי מסכום המכירה אמור לעבור לריאל מדריד, שמכרה את אריבאס ב-2023 תמורת 6 מיליון אירו ושמרה לעצמה אחוזים ממכירה עתידית.

בשל כך, מעבר בתוך ספרד אינו נראה ריאלי, אך מועדון זר עשוי לעמוד בדרישה. באריבאס רואים מועמד בולט לתואר שחקן העונה בליגה השנייה, ובספרד אף נכתב כי עונה כזו יכולה להיות המפתח למעבר למועדון פאר אירופי כמו אייאקס, אלופת אירופה 4 פעמים.

סרחיו אריבאס ופרלאן מנדי (רויטרס)

השקעה יקרה, תחרות ישירה לגלוך

מבחינה מקצועית, אריבאס נמצא בעונת פריצה. אחרי 9 שערים ו-5 בישולים בעונתו הראשונה באלמריה ו-9 שערים ו-4 בישולים בעונה שלאחר מכן, העונה הוא כבר עומד על 15 שערים ו-7 בישולים ב-29 משחקים. הוא משחק בעיקר באגף ימין או כקשר התקפי שמגיע מהקו, תפקידים שבהם פועלים גם אוסקר גלוך וריאנה בונידה, ולעיתים גם סטיבן ברחהאוס.

הנתונים המתקדמים מחזקים את המגמה, אריבאס מדורג כאחד הקשרים ההתקפיים הבולטים בליגה השנייה בספרד. למרות ששווי השוק המוערך שלו עומד על כ-8.7 מיליון אירו, הדרישה של 20 מיליון אירו מחייבת את אייאקס לשלם פרמיה של יותר מ-11 מיליון מעל הערכת השווי. חוזהו של אריבאס תקף עד קיץ 2029, מה שמחזק את עמדת המיקוח של אלמריה.

השאלה הגדולה היא האם אייאקס צריכה להשקיע סכום כזה בעמדה שבה כבר יש לה עומק, בזמן שהקבוצה זקוקה בדחיפות לקשר אחורי טבעי. הגעתו של אריבאס עשויה לדחוק את גלוך או לכל הפחות להגביר משמעותית את התחרות על דקות המשחק. מדובר במהלך עם פוטנציאל מקצועי ברור, אך גם בסיכון לא מבוטל, הן כלכלי והן מבחינת איזון הסגל.