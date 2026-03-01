סונס שיתף: תקוע באש הצולבת בין ישראל ואיראן

המלחמה בין איראן, ישראל וארצות הברית תופסת כותרות בכל העולם, וכך גם בספורט, כשמספרים רבות ב-24 השעות האחרונות על קבוצות ושחקנים שמושפעים ממה שקורה ברחבי המזרח התיכון. אחד מהם, הוא גרהאם סונס, אגדת ליברפול.

שחקן העבר של המרסיסייד, ששיתף פעולה עם אבי כהן, נמצא באבו דאבי וכרגע הוא בין אלפי האנשים שתקועים שם בשל ביטולי הטיסות בעקבות המצב. בסרטון שפרסם באינסטגרם, הוא שיתף את העוקבים שלו: “כרגע אני במזרח התיכון, אתן לכם הצצה מהירה למקום שאני נמצא”.

סונס סיפר בסרטון: “ובכן, אני בשדה התעופה הזה, ואנחנו שומעים פיצוצים די חזקים, ואלה טילי יירוט שמפילים טילים שנורים לעבר בסיס אמריקאי כלשהו”, כשהוא מביע חמלה במילותיו לכל מי ש: “נתקע באש הצולבת בין איראן וישראל”.