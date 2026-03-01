יום ראשון, 01.03.2026 שעה 08:57
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6121-5628ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5130-3828אסטון וילה3
4837-4827מנצ'סטר יונייטד4
4837-4728ליברפול5
4531-4827צ'לסי6
4340-4428ברנטפורד7
4033-3228אברטון8
3946-4428בורנמות'9
3741-3827פולהאם10
3734-2928סנדרלנד11
3642-4028ניוקאסל12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3147-3728לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1956-3228ברנלי19
1351-2029וולבס20

בליברפול מרגישים: יש פה התחלה של משהו יפה

"מלכת הנייחים" החדשה של הפרמייר ליג חגגה את ה-2:5 על ווסטהאם, סלוט: "דברים חזרו לנורמליות". גאקפו: "צעד אחר צעד הופכים לקבוצה טובה יותר"

|
ליברפול חוגגת (IMAGO)
ליברפול חוגגת (IMAGO)

ליברפול חגגה 2:5 מרשים על ווסטהאם, בדיוק כפי שעשתה בפעם האחרונה שכבשה חמישייה בפרמייר ליג, אז הבטיחה את האליפות עם 1:5 על טוטנהאם באפריל 2025. גם הפעם השמש זרחה באנפילד, והאדומים נכנסים לחודש מרץ עם הרבה יותר ביטחון, למרות עונה לא יציבה עד כה.

הקבוצה של ארנה סלוט לא הייתה משכנעת לכל אורך המשחק מול יריבה שנאבקת בתחתית, אך המספרים מספרים סיפור ברור: ליברפול מדורגת חמישית, רק 3 נקודות מהמקום השלישי, עם 4 ניצחונות ב-5 משחקי ליגה, בדיוק כמו מספר הניצחונות שהשיגה ב-13 המשחקים שקדמו לכך.

"יכולתי להרגיש את העצבים בתוך האצטדיון", הודה סלוט אחרי משחק מוזר שבו ליברפול הייתה קטלנית גם אם לא תמיד שלטה. המאמן כבר הבהיר בעבר כי עונה ללא כרטיס לליגת האלופות לא תהיה מקובלת, וכעת קבוצתו מתקרבת ליעד המינימלי שהציבה לעצמה.

ארנה סלוט (רויטרס)ארנה סלוט (רויטרס)

"דברים חזרו לנורמליות"

אחת הסיבות המרכזיות לשיפור היא היעילות במצבים נייחים. מאז תחילת השנה ליברפול כבשה יותר שערים ממצבים נייחים, ללא פנדלים, מכל קבוצה אחרת בליגה. 7 מ-9 שערי הליגה האחרונים שלה הגיעו כך, כולל שלושה שערים מקרנות כבר במחצית הראשונה מול ווסטהאם.

"זה מאוד משמח, כי קודם כל זו הסיבה שניצחנו", אמר סלוט. "בחצי הראשון של העונה כמעט כל מצב נייח שספגנו נכנס. עכשיו אנחנו מתחילים לכבוש ממצבים נייחים והכל נראה בהיר וטוב יותר מאשר כשזה לא קורה".

על השינוי הוסיף: "דברים חזרו לנורמליות. יצרנו לא מעט מצבים בחצי הראשון של העונה שפשוט לא נכנסו. אולי פרט אחד או שניים השתנו הגנתית והתקפית. המערך שלנו מעט שונה, אבל הסיבה הגדולה ביותר היא שהדברים חזרו למסלולם. הייתה תקופה שהיינו בפיגור של 23 שערים מארסנל, כולל פנדלים, ועכשיו צמצמנו את הפער".

שחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)שחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)

גם השחקנים מרגישים את המומנטום. אלכסיס מק-אליסטר, שכבש את השער השלישי, אמר: "ארבעת או חמשת החודשים האחרונים הם הזמן שבו קבוצות מראות מה הן שוות. אנחנו יודעים כמה חשוב להעפיל לליגת האלופות למועדון ולנו כקבוצה. נעשה הכל כדי להעפיל ולהתקרב לקבוצות שמעלינו".

קודי גאקפו הוסיף: "זה היה אחר צהריים טוב. צעד אחר צעד אנחנו הופכים לקבוצה טובה יותר. היה לנו רגע קשה במהלך העונה, אבל אני מקווה שהמשחקים האחרונים הם התחלה של משהו יפה". כעת, עם משחקים מול וולבס בליגה ובגביע ולאחר מכן ביקור אצל גלאטסראיי בליגת האלופות, ליברפול יודעת שהימים הקרובים יעצבו את זיכרון העונה כולה.

