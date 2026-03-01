יום ראשון, 01.03.2026 שעה 09:01
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6721-6427אינטר1
5420-4126מילאן2
5328-4127נאפולי3
5016-3426רומא4
4820-4427קומו5
4625-4326יובנטוס6
4522-3626אטאלנטה7
3632-3526בולוניה8
3535-3226ססואולו9
3425-2626לאציו10
3332-2027פארמה11
3239-2826אודינזה12
3036-2927קליארי13
2747-2526טורינו14
2739-3227גנואה15
2439-3026פיורנטינה16
2436-2126קרמונזה17
2436-1827לצ'ה18
1543-2026פיזה19
1548-2027ורונה20

לוקאקו שיתף: לפני ההגעה לנאפולי הייתי גמור

החלוץ שכבש את שער הניצחון הדרמטי ב-1:2 על ורונה, סיפר על התקופה הלא פשוטה שעברה עליו: "אלו היו חודשים קשים ברמה האישית. הכדורגל נתן לי המון"

|
רומלו לוקאקו בטירוף (IMAGO)
רומלו לוקאקו בטירוף (IMAGO)

אחרי תוצאות לא טובות בזמן האחרון, נראה שנאפולי כבר איבדה את סיכוייה לשמור על התואר בליגה האיטלקית, אך לפחות היא הצליחה לחזור למסלול הניצחונות, כשעשתה זאת אמש (שבת) עם 1:2 מול ורונה בחוץ. מי שהיה הגיבור אחרי הרבה זמן הוא רומלו לוקאקו.

החלוץ נבחר למצטיין המשחק אחרי שכבש את שער הניצחון בדקה ה-96, כשהגול הזה הגיע לא פחות מ-281 ימים אחרי הקודם שלו, שכן הוא סבל מקרע חמור בשריר הירך הקדמי וחזר לשחק בהדרגה רק החל מחודש ינואר האחרון.

חודשי החלמה לא פשוטים עברו על הבלגי, גם לא ברמה הרגשית, בשל פטירת אביו. הוא בסיפר על כך בראיון מרגש ל-’DAZN’: “אני שמח בשביל הקבוצה. חבל על השער שספגנו, אבל לקחנו את שלוש הנקודות. אלו היו חודשים קשים, ברמה האישית. הכדורגל נתן לי המון, ולאבד את אבא שלי כמו שקרה לי זה דבר קשה.

לוקאקו חוזר! צפו בשער הניצחון בדקה ה-96

“נאפולי נתנה לי כל כך הרבה”

“אני ממשיך הלאה בשביל הילדים שלי, האחים שלי ובשביל נאפולי, שנתנה לי כל כך הרבה. לפני שהגעתי לפה, כבר הייתי גמור. השנה הזו קשה, אבל אנחנו חייבים לשאוף הכי גבוה שאפשר”, סיים לוקאקו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */