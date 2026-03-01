אל נאסר עוקבת: זמן ההיעדרות הצפוי של רונאלדו

אל נאסר חזרה למקום הראשון בליגה הסעודית אחרי 1:3 דרמטי על אל פאייח, אבל מעל החגיגות ריחפה דאגה גדולה אחת, מצבו של כריסטיאנו רונאלדו. הכוכב הפורטוגלי, שהחמיץ פנדל מוקדם ונראה מתוסכל לאורך שלבי המשחק, נאלץ לרדת מהמגרש בעקבות פציעה והותיר את אנשי המועדון במתח לקראת הימים הקרובים.

רונאלדו חש אי נוחות בשרירי המפשעה ובהמשך גם דווח על פגיעה בשריר הירך האחורי. הוא הוחלף לקראת הסיום וצפה מהספסל בחבריו משלימים מהפך יקר במיוחד במאבק האליפות. לפי ההערכות הראשוניות, התרחיש האופטימי מדבר על מתיחה קלה שתצריך 3-5 ימי מנוחה בלבד, אך במקרה החמור יותר מדובר בקרע שרירי שעלול להשבית אותו ל-10-14 ימים ואף יותר, בהתאם לחומרת הפגיעה.

במועדון הבהירו כי הצוות הרפואי עוקב מקרוב אחר מצבו של החלוץ בן ה-41, ובשעות הקרובות הוא יעבור בדיקות כדי לקבוע את משך ההיעדרות המדויק.

הפציעה של רונאלדו (פרטי)

ז'סוס: "הצוות הרפואי יבצע בדיקות דחופות"

מאמן אל נאסר, ז'ורז'ה ז'סוס, התייחס לפציעה בסיום ואמר: "רונאלדו סבל מעייפות שרירית, והצוות הרפואי יבצע בדחיפות את הבדיקות הנדרשות כדי לקבוע את מצבו. אנחנו חייבים להמשיך לנצח ולשמור על היתרון שלנו, כי המאבק בליגה עיקש והתחרות גבוהה מצד כל הקבוצות".

על כר הדשא עצמו, הערב של רונאלדו היה רחוק מלהיות מושלם. כבר בדקה ה-8 קיבלה אל נאסר פנדל שנוי במחלוקת, אך הפורטוגלי בעט מחוץ למסגרת והחמיץ הזדמנות להעלות את קבוצתו ליתרון. אל פאייח ניצלה זאת ועלתה ליתרון משער עצמי לקראת המחצית.

אל נאסר הגבירה את הלחץ במחצית השנייה, כשסאדיו מאנה השווה בדקה ה-72, ובהמשך שער עם הרבה מזל של ז'ואאו פליקס השלים את המהפך. רונאלדו, שכבר ירד לספסל בשל הפציעה, ראה את עבדאללה אל חמדאן מוסיף שער נוסף וסוגר עניין.

כעת, למרות הניצחון ששומר את אל נאסר חזק במרוץ לאליפות, עיקר תשומת הלב מופנית לחדר הטיפולים. במועדון מקווים שמדובר בפגיעה קלה בלבד, אך יודעים כי כל היעדרות ממושכת של רונאלדו בשלב המכריע של העונה עלולה להשפיע משמעותית על מאבק התואר.