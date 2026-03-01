"אתה שטוף מוח": אייזאה תומאס נגד התקיפה

כוכב בוסטון לשעבר, אייזאה תומאס, נגד התקיפה באיראן. הגארד הגיב לציוץ של מאמן המכללות לשעבר והפרשן בהווה, ברוס פרל, ששיבח את נשיא ארה"ב, דונאלד טראמפ, בנושא התקיפה אתמול (שבת) בבוקר.

"הנשיא טראמפ נתן לאיראן הזדמנות להימנע ממלחמה אם תסכים לא לפתח נשק גרעיני", כתב פרל, "איראן שיגרה טילים למדינות ערב אחרות ולישראל - טעות גדולה! סעודיה מצטרפת לצידנו. איראן היא ראש הנחש. הנשיא טראמפ הוא המנהיג של העולם החופשי. להפיל את הרוע ואז שלום!".

תומאס בחר להגיב לציוץ הזה כשכתב לפרל: “לעזאזל! אתה משהו אחר. אין ספק שאתה שטוף מוח".

כידוע, הגארד בן ה-37 זכור בעיקר מימיו בבוסטון. במהלך הקריירה הוא שיחק גם בסקרמנטו, פיניקס, קליבלנד, לוס אנג’לס לייקרס, דנבר, וושינגטון, דאלאס ושארלוט, שהייתה קבוצתו האחרונה ב-NBA. כיום הוא משחק בסולט לייק סיטי סטארס מליגת הפיתוח.