"דניאל פרץ סיפק את הסחורה ושמר על קור רוח"

דניאל פרץ ממשיך להפגין יציבות בין הקורות. אמש הוא היה שותף לניצחון 1:3 של סאות'המפטון על שפילד וונסדיי, תוצאה שקירבה את הסיינטס לחבורת הצמרת. נכון לעכשיו הקבוצה נמצאת במרחק של 4 נקודות בלבד מהמקום שמוביל לפלייאוף העלייה. השוער הישראלי קיבל פרגון בכלי התקשורת באנגליה.

ב’דיילי אצ’ו’ החמיאו לשוער, וציינו כי ברגעי ההכרעה סיפק כמה עצירות משמעותיות, כולל הצלה חכמה במיוחד, ואף נהנה ממעט מזל כשג'רי ייטס החליק לפני שהגיע לכדור החוזר. במספר אתרים העניקו לו ציון 6 מתוך 10 והסבירו כי אף שלא נדרש לעבודה מרובה, “כשהקבוצה הייתה זקוקה לו הוא התייצב וסיפק את הסחורה”.

“שמר על קור רוח”

גם באתר האוהדים ‘סיינטס מרצ'ינג’ ציינו כי לפרץ לא הייתה תעסוקה רבה ברוב שלבי המשחק. לדבריהם, “ייתכן שיכול היה להגיב טוב יותר במהלך שהוביל לשער שספג, אך בסך הכל עמד במשימה”. ב-BBC הדגישו כי: “בדקות הסיום, כאשר סאות'המפטון הייתה תחת לחץ משמעותי, פרץ שמר על קור רוח וסיפק מספר הצלות חשובות שסייעו לשמור על היתרון”.

מבחינה סטטיסטית, פרץ רשם משחק יעיל: על פי SofaScore הוא קיבל ציון 7.4, לאחר שחילץ 7 כדורים והשלים 27 מתוך 36 מסירות, מהן 6 ארוכות. שפילד וונסדיי הצליחה לבעוט למסגרת שלו רק 3 פעמים לאורך ההתמודדות.