ליגה אנגלית 25-26
6121-5628ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5130-3828אסטון וילה3
4837-4827מנצ'סטר יונייטד4
4837-4728ליברפול5
4531-4827צ'לסי6
4340-4428ברנטפורד7
4033-3228אברטון8
3946-4428בורנמות'9
3741-3827פולהאם10
3734-2928סנדרלנד11
3642-4028ניוקאסל12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3147-3728לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1956-3228ברנלי19
1351-2029וולבס20

פפ נגד ה"איסלמופוביה": תראו מה קורה בעולם

מאמן מנצ'סטר סיטי על קריאות הבוז של אוהדי לידס לשחקניו ששברו את צום הרמדאן במהלך המשחק: "צריך לכבד את הדתות, לכבד את הגיוון, אלו החוקים"

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

פפ גווארדיולה התייחס בסיום הניצחון 0:1 של מנצ'סטר סיטי על לידס לאירוע שעורר לא מעט רעש ביציעים. במהלך המחצית הראשונה באלנד רואד המשחק נעצר לזמן קצר כדי לאפשר לשחקנים מוסלמים שצמים ברמדאן לשבור את הצום, רגע שגרר קריאות בוז מכיוון חלק מהקהל המקומי.

העצירה התרחשה בזמן הפוגה במשחק, בהתאם להנחיות הפרמייר ליג, אך התסכול שנשמע מהיציעים לא נעלם מעיני המאמן הספרדי. לאחר המשחק נשאל גווארדיולה על תגובת האוהדים והשיב בצורה ישירה וברורה.

במקביל, סיטי עצמה נאלצה לעבוד קשה כדי להשיג את הניצחון החשוב במאבק האליפות, כששער בודד של אנטואן סמניו רגע לפני המחצית עשה את ההבדל, במשחק שבו האלופה נאלצה לעמוד בלחץ מוקדם מצד המארחת לפני שתפסה שליטה.

אנטוני סמניו מאושר (רויטרס)אנטוני סמניו מאושר (רויטרס)

"לכבד את הדתות ולכבד את הגיוון"

גווארדיולה לא התחמק מהנושא ואמר: "זה העולם המודרני, נכון? תראו מה קורה בעולם עכשיו, היום, שוב, נכון? צריך לכבד את הדתות, לכבד את הגיוון, זו הנקודה".

המאמן הדגיש כי ההחלטה לעצור את המשחק אינה של המועדון: "אלה החוקים, אנחנו לא קבענו את זה. הפרמייר ליג אמרה, 'בסדר, למי שצם אפשר דקה או שתיים כדי לעשות את זה, עבור השחקנים, תעשו את זה'". בהמשך הוסיף: "זה מה שיש, לצערי".

גווארדיולה אף סיפק הצצה למה שקרה על כר הדשא עצמו וציין: "הם לקחו קצת ויטמינים במחצית הראשונה מול לידס, כי ראיין שרקי וראיין אייט-נורי לא אכלו היום".

מעבר למשחק עצמו, שבו סיטי הסתדרה ללא ארלינג הולאנד הפצוע והשיגה ניצחון יקר במרוץ מול ארסנל, דבריו של גווארדיולה הבהירו את עמדתו לגבי הכלה וכבוד בכדורגל המודרני. מבחינתו, עצירות מוסכמות בתקופת הרמדאן הן חלק ממחויבות רחבה יותר לגיוון ולכבוד בתוך המשחק.

