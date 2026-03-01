"לבנדובסקי? יודע שתשאלו אותי אחרי כל משחק"

אחרי ה-2:3 הדרמטי של באיירן מינכן על דורטמונד, האלופה המשיכה לדהור בצמרת והגדילה את הפער בפסגה ל-11 נקודות. הקאמבק המרשים בסיגנל אידונה פארק לא רק חיזק את מעמדה במאבק האליפות, אלא גם שלח מסר ברור לשאר היריבות. בסיום, השחקנים והמאמן לא הסתירו את שביעות הרצון.

"זה ניצחון ענק במרוץ האליפות"

הארי קיין אמר: "זה ניצחון ענק עבורנו במרוץ האליפות. הצלחנו לחזור מפיגור, שיחקנו את המשחק שלנו וידענו שהם יהיו עייפים אחרי ששיחקו באמצע השבוע. אף פעם לא ויתרנו. זה מיוחד מאוד להגיע לכאן ולנצח. אנחנו יכולים להיות גאים בניצחון הזה".

על כך שהוא עומד על 30 שערים כשנותרו 10 משחקים והאם שיא 41 השערים של רוברט לבנדובסקי כבר בטווח ראייה, הוסיף החלוץ האנגלי: "אני יודע שהשאלה הזו תעלה אחרי כל משחק מעכשיו, אבל יש עוד הרבה משחקים לשחק. אני צריך לשמור על יציבות בתקופה הזו, ואז נראה בסוף אפריל אם זה אפשרי".

הארי קיין רץ לחגוג את המהפך (IMAGO)

גם המאמן וינסנט קומפני הבהיר כי הקבוצה לא מתכוונת להוריד הילוך למרות היתרון הדו ספרתי: "יש לנו עכשיו יתרון של 11 נקודות. כבשנו 88 שערים. למה לעצור עכשיו? אנחנו הולכים בכל הכוח".

קומפני סיכם את ההתמודדות ואמר: "המשחק היה פרסומת נהדרת לבונדסליגה. המומנטום, האינטנסיביות, התוצאה, 80 אלף הצופים, זה היה פשוט מבריק. דורטמונד מאוד רצתה לנצל את ההזדמנות, הרגישו את זה לאורך כל המשחק, וזה מובן. אבל לא רק התגוננו וספגנו לחץ, תמיד ניסינו ליצור את הרגעים שלנו, ולדעתי אלה היו רגעים טובים. לשתי הקבוצות היה רצון לדחוף קדימה".

גם ג’ושוע קימיך התייחס לאופי המשחק: "זה היה משחק פיזי, עם לא מעט טעויות, במיוחד במחצית הראשונה. היו הרבה עצירות, מצבים נייחים, עבירות, כך שמעולם לא היה באמת קצב רציף. במחצית השנייה המשחק נעשה קצת יותר שוטף. ידענו בהפסקה שיהיה קשה יותר לדורטמונד לשמור על האינטנסיביות הגבוהה אחרי שבועות קשים עם הרבה משחקים. ידענו שככל שהמשחק יתקדם, היתרון שלנו יגדל. לשמחתנו, היתרון הזה התממש ממש מאוחר במשחק".