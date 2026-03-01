יום ראשון, 01.03.2026 שעה 08:09
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3538-3826ריאל סוסיאדד7
3537-3125אספניול8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3329-3025אוססונה10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325ראיו וייקאנו14
2734-2326אלאבס15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

"כשלאמין ימאל ברמה הזו אין הרבה מה לעשות"

בספרד חגגו את השלושער הראשון של הכוכב ("גאון, ריסק את ויאריאל") והעבירו מסר לסימאונה: "לאמין סיים את הרמדאן, הקאמבק בגביע אפשרי". פליק שיבח

|
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)

אחרי השלושער הראשון בקריירה של לאמין ימאל, התקשורת הספרדית יצאה מגדרה. בברצלונה דיברו על תצוגת ענק שהחזירה את ההתלהבות ליציעים, במדריד כבר הזהירו את אתלטיקו לקראת הגביע, והמאמן האנזי פליק הודה כי מדובר בהופעה פנטסטית אחרי ה-1:4 על ויאריאל. כך זה נראה הבוקר בכותרות.

"הגאון לאמין מרסק את ויאריאל"

ב'ספורט' נכתב: "הגאון לאמין מרסק את ויאריאל ומגדיל את הפער בפסגה. שלושער של הגאון פירק לחלוטין את הצוללת הצהובה, משחק גדול גם של פרמין, הדובדבן של לבנדובסקי, חזרתו של פדרי והקבוצה תישן שתי לילות עם יתרון של 4 נקודות על ריאל מדריד בפסגה".

עוד נכתב: "ניצחון יחסית רגוע של בארסה שהפקידה את עצמה בידי הגאון לאמין כדי לגבור בקלות על המדורגת השלישית בליגה, רסיטל אכזרי של ה-10, לאמין ימאל גרם ליותר מ-44 אלף צופים להצטמרר עם מופע נפלא של הכדורגלן הכי מהנה על הפלנטה. אפשר להתווכח אם הוא הטוב ביותר או הכי מכריע, כרגע, כי הוא רק בן 18, אבל קשה להתווכח שהוא זה שמספק הכי הרבה בידור".

שאגת הלאמין! שלושער לימאל ב-1:4 של בארסה

על ההשלכות המקצועיות הוסיפו: "פדרי חזר, פרמין הוסיף עוד שני בישולים למאזנו. ברנאל פתח וצריך להיות משמעותי בשבועות הקרובים בלי פרנקי דה יונג. המועמדים לנשיאות התחלקו ביציע והמתנדבים שלהם מילאו את סביבת האצטדיון".

ב'מארקה' נכתב: "ברצלונה ממריאה גבוה עם לאמין. השלושער המקצועני הראשון שלו מאשר מחדש את ההובלה של ברצלונה. ויאריאל נאבקה, אבל הסיומת הקטלנית של הקבוצה של פליק עשתה את ההבדל. אוהדי בארסה כבר חולמים על קאמבק בגביע המלך".

עוד נכתב שם: "הצוללת הצהובה היא הרצועה ה-13 בפלייליסט של 2025/26 שנשמע מצוין בקאמפ נואו. מאזן הבית של פליק מושלם, והמשחק מול ויאריאל לא היה יוצא דופן. צריך לזכור שוויאריאל ניצחה בשני הביקורים האחרונים שלה אצל בארסה, אבל עם לאמין ברמה הזו אין הרבה מה לעשות כדי להטריד את הקטלונים. הוא כבש את השלושער המקצועני הראשון שלו, וקאמבק בגביע המלך מול אתלטיקו מדריד הוא כבר אפשרות אמיתית".

לאמין ימאל בסיום המשחק (La Liga)לאמין ימאל בסיום המשחק (La Liga)

בכותרת נוספת עקצו במדריד: "היי צ'ולו, לאמין כבר סיים את הרמדאן. לאמין ימאל נראה מעט מחוץ לעניינים במשחקים האחרונים. הוא לא הציג את הרמה הטובה ביותר שלו. הוא ניסה שוב ושוב, אבל לא היה בשיאו. אף אחד לא ידע באמת למה. ייתכן שהרמדאן השפיע. השחקן עצמו סתם את כל התיאוריות בשבת. לאמין סיפק הופעה יוצאת מן הכלל”.

“הוא היה מכונה, תקף ללא הפסקה באגף ימין והפגין חוש שערים חד, דבר שיהיה קריטי במשחק ביום שלישי מול אתלטיקו מדריד. שלושת השערים שלו מול ויאריאל, השני יצירת אמנות, מרמזים על אפשרות של קאמבק, גם אם המשימה קשה בשל פיגור של 4 שערים. סימאונה בוודאי רשם לעצמו הערות. זו הייתה הצגה אמיתית. הוא הטביע לבדו את הצוללת הצהובה".

לאמין ימאל, מה נותר לומר? (רויטרס)לאמין ימאל, מה נותר לומר? (רויטרס)

גם האנזי פליק התייחס להצגה ואמר: "ניסינו לשמור על לאמין, אבל גם שאר הקבוצה הייתה טובה מאוד. כולם ראו את ההופעה שלו. הרמה שלו פנטסטית, ואני רוצה לראות אותו כך שוב ביום שלישי. לחצנו היטב את ויאריאל וניצחנו במאבקים האישיים. המפתחות למשחק היו לחץ טוב ומהיר. זו הייתה הופעה נהדרת".

על השמחה של הכוכב הצעיר הוסיף המאמן: "לפעמים, כמו שאני אומר, כשאתה כובש הכל נעשה קל יותר. הוא מאוד צעיר וצריך להשתפר. יש לו הרבה איכות. היריבות משחקות מולו עם 2 או 3 שחקנים והוא לעיתים חסר דינמיות באחד על אחד. כשהוא נהנה, זה מושלם עבורו ועבורנו".

