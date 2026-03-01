יום ראשון, 01.03.2026 שעה 06:36
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%6366-681158דטרויט פיסטונס
68%6312-681859בוסטון סלטיקס
63%6587-690260ניו יורק ניקס
59%7036-724861קליבלנד קאבלירס
57%6875-696461טורונטו ראפטורס
55%6920-695060פילדלפיה 76'
54%6431-645356אורלנדו מג'יק
50%6979-721662שארלוט הורנטס
49%7189-714261אטלנטה הוקס
47%7282-736062מיאמי היט
47%6678-647658מילווקי באקס
43%7310-707761שיקגו בולס
28%7072-650558וושינגטון וויזארדס
27%7229-672160אינדיאנה פייסרס
27%6816-636559ברוקלין נטס
 מערב 
74%6619-718661אוקלהומה ת'אנדר
74%6357-676657סן אנטוניו ספרס
66%6478-682059יוסטון רוקטס
62%7034-729361דנבר נאגטס
59%7050-725661מינסוטה טימברוולבס
58%6534-663259פיניקס סאנס
54%6946-707661גולדן סטייט ווריורס
53%6919-683360לוס אנג'לס לייקרס
47%6308-630257לוס אנג'לס קליפרס
46%7220-707761פורטלנד בלייזרס
39%6869-673659דאלאס מאבריקס
34%7022-681559ממפיס גריזליס
31%7428-701759יוטה ג'אז
31%6987-668558ניו אורלינס פליקנס
25%7371-675761סקרמנטו קינגס

26 נק' לדונצ'יץ' ו-22 ללברון בניצחון הלייקרס

לוס אנג'לס הביסה 101:129 את גולדן סטייט שחסרה שוב את סטף קרי. 32 לדוראנט בהפסד יוסטון למיאמי, 24 לאדבאיו, קוויקלי קלע 27 בניצחון של טורונטו

|
לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)
לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

לוקה דונצ’יץ’ ולברון ג’יימס הובילו הלילה (בין שבת לראשון) את לוס אנג’לס לייקרס לניצחון על גולדן סטייט. במשחקים נוספים: מיאמי גברה על יוסטון במשחק צמוד עד הסיום, ובוושינגטון טורונטו חזרה למסלול הניצחונות עם הצגה התקפית מרשימה. בהמשך: יוטה – ניו אורלינס.

גולדן סטייט – לוס אנג’לס לייקרס 129:101

דונצ’יץ’ הוביל עם 26 נקודות, שמונה אסיסטים ושישה ריבאונדים, לברון הוסיף 22 נקודות, תשעה אסיסטים ושבעה ריבאונדים, והלייקרס ניצחו בסן פרנסיסקו. אוסטין ריבס תרם 18 נקודות ב-7 מ-11 מהשדה, לוק קנארד עלה מהספסל וקלע 16 עם ארבע שלשות, ודיאנדרה אייטון שלט בצבע עם 10 ריבאונדים.

הלייקרס פתחו בסערה עם 12 סלים מ-21 הזריקות הראשונות, כולל חמש שלשות, וטסו ל-16:33 מהיר. מנגד, הווריירס פתחו עם 2 מ-17 מחוץ לקשת וסיימו ערב עגום של 12 מ-44 לשלוש. סטף קרי החמיץ משחק עשירי ברציפות בשל פציעה בברך ימין, וגם קריסטפס פורזינגיס לא שותף עקב מחלה. גאי סנטוס הוביל את המארחת עם 14 נקודות - משחק חמישי ברציפות בדאבל-פיגרס - וגארי פייטון השני הוסיף 12. עבור הלייקרס היה זה ניצחון שעצר רצף של שלושה הפסדים, כולל שלושה הפסדי חוץ, ורק השלישי שלהם בשמונת המשחקים האחרונים.

מיאמי – יוסטון 105:115

ההיט קיבלו 24 נקודות ו-11 ריבאונדים מבאם אדבאיו, אבל האיש של הרבע האחרון היה פלה לארסון, שקלע 10 מ-20 הנקודות שלו ב-12 הדקות האחרונות. טיילר הירו תרם 18 נקודות, חיימה חאקס ג’וניור הוסיף 14, וקלל וור סיים עם דאבל-דאבל של 13 נקודות ו-15 ריבאונדים. אנדרו וויגינס, שנזקק לשמונה תפרים כדי לסגור חתך בפיו, הוסיף 12 נקודות.

קווין דוראנט (רויטרס)קווין דוראנט (רויטרס)

מן העבר השני, קווין דוראנט בלט עם 32 נקודות, שמונה אסיסטים ושישה ריבאונדים, אמן תומפסון קלע 20 וריד שפרד הוסיף 14. הרוקטס פתחו בסערה עם יתרון 4:14, אך ההיט ענו בריצת 14:37 ועלו ל-28:41. במחצית השנייה המשחק נשאר צמוד, עד שלארסון דייק פעמיים מהקו 1:52 דקות לסיום וקבע יתרון 103:113 שסגר עניין. יוסטון חסרה את ג’בארי סמית’ ג’וניור הפצוע בקרסול, בעוד מיאמי הסתדרה ללא נורמן פאוול הפצוע, כשגם הירו ממשיך לחזור לעניינים אחרי פציעה משלו.

וושינגטון - טורונטו 134:125

הראפטורס התאוששו משני הפסדי בית רצופים עם ניצחון חוץ, הרבה בזכות עמנואל קוויקלי שסיפק 27 נקודות ו-11 אסיסטים. ברנדון אינגרם הוסיף 24 נקודות, וכל חמישיית הראפטורס קלעה לפחות 18 נקודות - אר.ג’יי בארט תרם 21, סקוטי בארנס קלע 18, ויאקוב פלטל סיים עם 18 נקודות ו-10 ריבאונדים.

וושינגטון שספגה הפסד רביעי ברציפות, קיבלה 19 נקודות מוויל ריילי ו-14 כל אחד מבילאל קוליבאלי וקישון ג’ורג’. המארחת הובילה בשלוש באמצע הרבע השלישי, אך ריצת 2:11 של הראפטורס, שנחתמה בשלשה של אינגרם, הפכה את המומנטום. טורונטו הובילה 92:98 בתום הרבע השלישי וברבע האחרון כבר ברחה ליתרון דו ספרתי. למרות יתרון 26:64 בנקודות מהספסל ו-16 שלשות ב-34 ניסיונות, הוויזארדס לא הצליחו לעצור את היעילות של האורחת, שקלעה 42 מ-63 לשתיים ושמרה על המקום החמישי במזרח.

