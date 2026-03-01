טיילור טאונסנד בפריצת דרך היסטורית באוסטין

טיילור טאונסנד, הטניסאית האמריקאית שידועה בעיקר בזכות הצלחותיה בזוגות, שברה השבוע תקרת זכוכית משמעותית בקריירת היחידות שלה, כשהעפילה לראשונה בתולדותיה לגמר טורניר WTA. הדרמה התרחשה בטורניר אוסטין (WTA 250) בטקסס, שם השלימה טאונסנד, המדורגת במקום הראשון בעולם בזוגות בשנה שעברה, מסע מדהים ומרגש שהוביל אותה לגמר כל-אמריקאי מול פייטון סטירנס.

ההישג חסר התקדים עבור טאונסנד, שזכתה ב-11 תארי זוגות בקריירה כולל שני גרנד סלאמים (ווימבלדון 2024 ואוסטרליה 2025), מגיע לאחר שנים רבות של ציפייה. היא הגיעה בעבר פעמיים לרבע גמר טורניר יחידות ברמת הטור, אך מעולם לא הצליחה לעבור את השלב הזה, מה שהופך את ההעפלה לגמר לנקודת ציון דרמטית.

הדרך של טאונסנד לגמר הייתה רצופת אתגרים וניצחונות מהפך. כבר בסיבוב הראשון נגד ה"לאקי לוזר" לינדה פרוהוירטובה, היא הצילה נקודת משחק כדי להישאר בטורניר. ברבע הגמר, מול רבקה מסארובה משוויץ, טאונסנד חזרה מפיגור מערכה וניצחה 5-7, 6-2, 6-2, תוך כדי שהיא שומרת על קור רוח ומצילה חמש נקודות שבירה במערכות השנייה והשלישית.

שיאה של הדרמה הגיע בחצי הגמר, מול בת ארצה אשלין קרוגר. טאונסנד פתחה את המשחק בצורה מהוססת, פיגרה 4-0 תוך 14 דקות, אך הצליחה להתאושש ולנצח 7-6(5), 6-3. היא שברה את קרוגר כשזו הגישה למערכה ב-5-4, ואף הצילה נקודת מערכה בשובר השוויון, בדרך לניצחון לאחר שעה ו-49 דקות.

המסע של טאונסנד באוסטין היה לא רק מקצועי אלא גם אישי ומרגש. בנה, אדין בן ה-5, נכח ביציע ושימש השראה עבורה. "היום היה יום קשה מאוד עבורי", סיפרה טאונסנד לאחר הניצחון בחצי הגמר, "היה לי מאוד רגשי כשהייתי צריכה לשלוח את בני הביתה הבוקר. היו הרבה דמעות משני הצדדים. אני גאה מאוד על הדרך שבה הצלחתי לשמור על רוגע ועל הרגשות שלי תחת שליטה. הדברים האלה נותנים לי כוח". טאונסנד, שהגיעה לטורניר ללא מאמן, הדגישה כי היא מקווה שהמסע שלה יעניק לבנה השראה "לעולם לא לוותר".

בגמר תפגוש טאונסנד את פייטון סטירנס, המדורגת הרביעית בטורניר, שגם היא העפילה לגמר WTA ראשון בקריירה מאז 2024, לאחר שניצחה את קימברלי בירל מאוסטרליה. הגמר מבטיח אלופה אמריקאית בטורניר אוסטין בפעם השנייה ברציפות, כאשר בשנה שעברה זכתה ג'סיקה פגולה בתואר. סטירנס, ששיחקה טניס מכללות באוניברסיטת טקסס, מקווה לזכות בתואר במגרש הביתי שלה.

"הרגשה כל כך טובה, אחת המטרות שהצבתי לעצמי הייתה לזכות בטורניר בכל רמה. אנחנו נמשיך קדימה", אמרה טאונסנד בהתרגשות, "אני ממש נרגשת, אני מלאת אנרגיה". עם הניצחונות הדרמטיים וההתגברות על קשיים, טאונסנד מוכיחה שגם בגיל 29, אחרי קריירה ארוכה של הצלחה בזוגות, עדיין אפשר לשבור שיאים ולפרוץ דרך חדשה ביחידות.