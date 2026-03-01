אריאל: מרגישים פה כיחידה שמייצגת את כולם

נבחרת ישראל תעלה הערב (ראשון, 19:00) על הפרקט בלימסול, שם תפגוש את קפריסין במסגרת המשחק השני והמחזור הרביעי בסך הכל של טורניר המוקדמות האירופי של אליפות העולם בכדורסל, שתיערך בקטאר ב-2027. לקראת המשחק, בשיחת טלפון בשעות הערב של שבת, אדם אריאל העניק ראיון בלעדי ל-ONE.

הפורוורד, שנמצא בעיצומה של העונה הטובה בקריירה שלו, התייחס לשיפור שהוא מציג מעונה לעונה וחושף מה בחיבור עם המועדון עובד טוב כל כך, בשיחה שבאופן טבעי עברה כבר בתחילתה למלחמה באיראן ולחשיבות המשימה הלאומית, שברורה מאוד לאריאל: "אנחנו מרגישים פה כיחידה שמייצגת את כולם".

הפורוורד הנהדר של רמת גן, שמיצב את עצמו העונה כאחד השחקנים הטובים בליגה, סיפר על הקושי במציאות אליה התעוררה מדינת ישראל, על ההכנות לקאדין קרינגטון, שאמור היה לעזוב את הנבחרת, אך טיסתו חזרה על עקבותיה בעקבות המלחמה, על המורל בנבחרת, חשיבות החלון הנוכחי וכמובן על העתיד שלו, כאשר לסיום העביר מסר לתושבי המדינה: "שיישארו עם רוח חזקה ואני מאוד מאוד מקווה שניתן להם גאווה וקצת אושר על המגרש".

אתה ברמת גן כבר שנה שלישית, וכשמסתכלים על הקריירה שלך אפשר לראות שאתה מה שנקרא ההגדרה של מי שמשתבח כמו היין עם השנים.…

"מעריך את זה מאוד, תודה. אני עובד בשביל זה מאוד מאוד קשה. רמת גן גם נותנים לי את הבמה להשתפר, אז הם מעודדים אותי גם לשפר עוד תחומים במשחק שלי כי נותנים לי את הבמה לעשות ומאמינים בזה מאוד. ואני שמח שהחיבור הזה קורה וזה טוב לשני הצדדים".

אדם אריאל (שחר גרוס)

ואז מגיע לו הזימון הזה לנבחרת, ככה הזדמנות לשחק במוקדמות בטורניר העפלה האירופי לאליפות העולם איך אתה ככה מבחינת כל העסק הזה?

"שמח מאוד, אמרתי את זה תמיד, זה היה לי לגאווה לייצג את הנבחרת בכל, מתי שצריך. אם זה לדקה, אם זה לשחק יותר, רק בשביל לתרום את מה שאני יכול. וכשזה מתחבר לימים האלה שאנחנו עוברים זה בכלל, יש איזה ערך מוסף ואנחנו מרגישים פה כיחידה שמייצגת את כולם. כמובן, זה גאווה וזה כיף".

אתה יודע, זה אמור להיות כאילו סוג של ניקוי ראש בתוך לו"ז עמוס במקום מסוים, אז אתם קמים לתוך המציאות הזאת של היום. איך חוויתם את זה?

"כן, קשה מאוד. יש חוסר ודאות, יש דאגה מאוד מאוד גדולה למשפחות ולמי שבבית אנחנו מקווים שהימים האלה יעברו ונוכל לחזור לארץ וגם לשמח את האנשים שבבית. זה נותן ערך מוסף ונותן לנו גם סוג של מחויבות".

תגיד, איך מתכוננים באמת לחלון כזה? הרי מצד אחד, תיאום אי אפשר לבנות בשום דרך או צורה, גם עם שני סגלים שונים לשני המשחקים מבחינת ההכנה עצמה הרי זה משהו שנשמע הזוי.

"כן, אבל זו המסגרת של החלונות האלה. אנחנו שחקנים אנחנו מכירים את כולם, שחקנים שיחקו עם שחקנים אחרים בסיטואציות מסוימות, אנחנו יודעים מה כל אחד מביא. ניסינו לעשות את ההתאמות הכי מהר שאפשר ולהתחבר כמה שיותר מהר. אנחנו תמיד משחקים בסגנון מסוים, הנבחרת, ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים לתת הכל על המגרש ולהביא את האנרגיות הנכונות. ואנחנו חברים כולם פה אז קל מאוד להתחבר מהר".

אדם אריאל בפעולה (ראובן שוורץ)

וכשמדברים על יריבה כמו קפריסין, שאם להודות על האמת, ישראל פייבוריטית אבסולוטית במשחקים, באיזה מיינדסט באמת מגיעים מולה?

”כן, לפני היריבה ידענו שהחלון הזה מאוד מאוד חשוב, שאנחנו חייבים להשלים את המשימה. אני חושב שמבחינת היריבה, במיוחד בתור הנבחרת שאנחנו, אנחנו צריכים להסתכל באמת רק על עצמנו ולייצג את הנבחרת הכי טוב שאפשר מול כל יריבה. אם זו קפריסין, אם זו גרמניה, או אם זו קרואטיה ולהראות את המקסימום. בסוף, אנחנו מייצגים משהו מסוים ואנחנו צריכים שאנשים בבית ירגישו גאווה שהם רואים אותנו משחקים. זה המיינדסט שאנחנו באים איתו למשחק. אם זו קפריסין או כל נבחרת אחרת. נשארה לנו עוד משימה אחת, ואני מקווה שנראה את האופי הזה ואת הנחישות הזו ואת הרוח הזו, ונשלים את המשימה כי אנחנו יודעים כמה החלון הזה חשוב".

אדם, אתם בקפריסין, המשפחות שלכם מן הסתם בארץ. איך באמת אתם, אתה יודע, קודם כל מתרכזים במשימה, דבר שני, דיברתם עם המשפחות, ככה להרגיע אותם לראות איך הם?

"מאוד מאוד קשה. זה יום קשה פה בנבחרת כי לכולם יש משפחות ואנשים שקרובים להם שהעבירו את כל היום בממ”דים בסיטואציה של חוסר ודאות. לא קל להתרכז בכדורסל ברגעים כאלה, אבל כשאתה נזכר שאנחנו כולם פה ביחד ואנחנו שוב יחד, ואני אחזור לזה, אנחנו צריכים לייצג משהו מסוים ויש לנו איזו מחויבות למשהו שהרבה יותר גדול מאיתנו, אז אנחנו חייבים להתעשת ובאמת להשיג את המשימה הזו בשביל האנשים בבית וכדי שאנחנו נחזור הביתה למשפחות שלנו, שמחים ובגאווה ואני מאוד מקווה גם שנחזור והמצב יירגע ונוכל לחזור לשגרה".

שחקני נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)

דיברו איתכם במה שקורה מבחינת החזרה בהתחשב בזה שהמרחב האווירי סגור?

"כרגע יש עוד חוסר ודאות, אבל אני בטוח שאנשים פה עובדים על מה שצריך כדי שבאמת אנשים יוכלו לחבור למשפחות שלהם ולחזור לארץ בשלום".

האיגוד הודיע על ארבעה שחקנים שחזרו ארצה נאלצו לשוב על עקבותיהם, יצא לכם כבר לדבר איתם? בטח כשיש אחד כמו קאדין קרינגטון, שאשתו קרובה ללדת?

"כן, האמת שהוא פה איתנו והוא מתנהג בצורה מדהימה הוא נשאר מאוד מחויב וזה מדהים לראות אותו. זה מצב מאוד מאוד לא פשוט. ושוב, גם בשבילו אני מקווה מאוד שנוכל למצוא פתרון, שהוא יכול לחזור לסיטואציה ההזויה הזו. לאשתו שבחודש תשיעי והוא צריך להיות פה ועדיין לתפקד. הוא הכי מקצוען שיש. שוב, מצב לא פשוט כולם בחוסר ודאות. מנסים לעשות את המקסימום באמת בשביל כולם, כדי שכולם ירגישו בנוח והכי בטוחים שאפשר, אבל אני חושב שיש מדינה שלמה במקלטים היום, אז אף אחד לא באמת יודע מה קורה. מקווה שזה יעבור בשלום, וכולם יהיו בריאים, ונוכל לחזור למשפחות, והכל יחזור לשגרה.

“אנחנו פה כולם ביחד מנסים לעזור אחד לשני גם, להישאר נורמלי בסיטואציה המטורפת הזאת ולהתרכז איכשהו במשחק במיוחד עם קאדין, שהוא לא רגיל באמת לסיטואציה הזאת. מנסים להרגיע אותו, הוא מגיב בצורה מדהימה ואני מאמין שזה ייפתר בקרוב".

קאדין קרינגטון (איגוד הכדורסל)

אנחנו יודעים, אתה יודע, משיחות קודמות שלנו כשחקני נבחרת, פעם היה את הזמיר הלאומי אני חושב שזה היה רפי מנקו, שהיה שר עם 'זלי' (עידן זלמנסון, מ.ב) בחדר. כאלה שמשחקים בסוני, מה מייחד אותך ואת מי שקרובים אליך יותר מכולם?

"כן אני חושב שכולם מאוחדים יש פה את זלי מנהיג השבט הוא מצחיק את כולנו, אבל אני חושב שכל אחד תורם לווייב של הנבחרת, ויש אווירה מאוד מאוד טובה. אין לי משהו מסוים שאני תורם שאני יכול להגיד, אבל כיף פה מאוד החבר'ה טובים ונהנים והאווירה באמת טובה. ים עם הקריוקי הלך הוא טס אתמול. ים הזמר פה".

רגע, ים לקח את ה...? אז ים החליף את רפי עם השירה. עכשיו הכל מובן.

"ים עם הבוקסה של הקריוקי היום. אבל הם טסו כדי לחבור להפועל, אז הם באתונה".

אז יש מצב שאתה מצטרף אליו אחר כך לאתונה אתה אומר?

"לא, לאתונה לא. מקווה שאני אוכל לחזור הביתה למשפחה".

אדם אריאל (איגוד הכדורסל)

תגיד, באמת, אנחנו רואים אותך בעונת שיא במכבי רמת גן. יש איזה של מחשבות אולי על התחנה הבאה, או שזה כאילו אתה, כרגע מצוין לך איפה שאתה ומה שנקרא, כשנגיע לגשר נחצה אותו?

"זה קודם כל חד משמעית. כרגע אני מאוד מאוד טוב לי ברמת גן, אני מאוד מאוד אוהב את האנשים. מצאתי לי סוג של בית, עשינו דרך ביחד. אני חושב שזה מה שאמרתי גם בתחילת הראיון. אני חושב שאני ורמת גן נפגשנו בטיימינג המושלם, וכל אחד תורם לשני. אני תורם לרמת גן, והם תורמים לי המון. מאוד מאוד מאושר שם מה יגיד העתיד, אני לא יודע אבל כרגע אני חד משמעית מרוכז אך ורק ברמת גן ובמטרות שעוד נשארו לנו העונה".

היה את הדיווח שיצא מוקדם יותר שירושלים התעניינה.

"כן, ראיתי כמה דיווחים, אני יודע על הרעש מסביב, זה לא הגיע אליי על זה אין לי משהו כל כך להוסיף, אין לי כל כך מידע על זה. מה שיהיה בהמשך אני לא יודע, כרגע השנה היא אך ורק ברמת גן".

אדם אריאל (גיא ביטמן באדיבות מכבי רמת גן)

אז אם אפשר ככה להשאיר אותנו מסר למדינה שיראו אותך על הפרקט ושננצח את הקפריסאים עוד הפעם?

"שישמרו על עצמם ושישמרו על המשפחות על כולם, שיישארו עם רוח חזקה ואני מאוד מאוד מקווה שניתן להם גאווה וקצת אושר על המגרש".