יום ראשון, 01.03.2026 שעה 00:30
ספורט אחר  >> טניס

מרידה: פאוליני בחצי הגמר אחרי קאמבק אדיר

המדורגת 1 חזרה מ-6:0 במערכה הראשונה לניצחון על בולטר ותפגוש את בוקסה. בחצי הגמר השני: שוואי ז'אנג תתמודד מול מגדלנה פרך על הכרטיס לגמר

|
יסמין פאוליני בפעולה (רויטרס)
יסמין פאוליני בפעולה (רויטרס)

הטורניר במרידה, מקסיקו (Mérida Open Akron), מספק דרמות גדולות לקראת שלבי ההכרעה, כאשר המדורגת ראשונה בטורניר והשביעית בעולם, ז'סמין פאוליני, הבטיחה את מקומה בחצי הגמר לאחר משחק הפכפך ודרמטי במיוחד מול קייטי בולטר הבריטית.

האיטלקייה, שנכנסה לטורניר עם כרטיס חופשי (Wild Card) במטרה לצבור ביטחון לאחר פתיחת עונה לא פשוטה ב-2026, מצאה את עצמה בבור עמוק כבר בפתיחה. בולטר, שהגיעה למפגש בכושר שיא עם רצף של שבעה ניצחונות רצופים, פתחה בסערה והממה את פאוליני עם 0:6 מהדהד במערכה הראשונה ("בייגל"), כשהיא מציגה טניס עוצמתי ומדויק.

יסמין פאוליני בפעולה במשחק. (רויטרס)יסמין פאוליני בפעולה במשחק. (רויטרס)

אולם, המדורגת הבכירה הוכיחה אופי של אלופה. במערכה השנייה פאוליני שינתה טקטיקה, האריכה את הראלים והחלה לתקוף באגרסיביות את ההגשות השניות של הבריטית. השינוי השתלם, והאיטלקייה הצליחה לשבור את המומנטום של יריבתה, כשהיא נעזרת גם בתנאי הלחות הקשים במרידה שהחלו להשפיע על בולטר. פאוליני ניצחה ב-12 מתוך 18 המשחקונים האחרונים, השלימה מהפך עם 3:6, 3:6 בשתי המערכות הבאות, והבטיחה את הכרטיס ל-4 האחרונות.

בחצי הגמר תפגוש פאוליני את כריסטינה בוקסה הספרדיה (מדורגת 63 בעולם), בתקווה להעפיל לגמר הראשון שלה העונה.

בחצי הגמר השני מצפה לנו מפגש מסקרן לא פחות בין מגדלנה פרך הפולניה (57 בעולם) לבין הסינית הוותיקה שוואי ז'אנג. ז'אנג היא ללא ספק הסינדרלה של הטורניר עד כה. לאחר שהחלה את דרכה במוקדמות, היא הציגה יכולת נהדרת לאורך כל השבוע, כולל ניצחון מרשים בשתי מערכות על המדורגת שנייה בטורניר, אמה נבארו האמריקאית, וניצחון נוסף ברבע הגמר על ויקטוריה חימנס קסינטסבה.

מנגד, פרך הפולניה עבדה קשה ברבע הגמר שלה עם ניצחון בשלוש מערכות על מארי בוזקובה (3:6, 4:6, 3:6), והיא מחזיקה במאזן חיובי על משטחים קשים בקריירה. המאזן בין השתיים עומד על 1:2 לטובת ז'אנג, שניצחה את שני המפגשים הקודמים ביניהן על משטחים קשים בטורנירים גדולים, נתון שעשוי להעניק לה יתרון פסיכולוגי קל בקרב על הכרטיס לגמר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */