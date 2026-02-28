ביורוליג הודיעו: נדחה המשחק בין הפועל לפאריס

אמנם הזירה עם איראן הייתה באוויר בימים האחרונים, אך עדיין אף אחד לא ידע מתי זה יקרה ואם זה יקרה ולא קל להתכונן לדבר כזה מבחינת הספורט. נראה שמשחקי היורוליג לא ישוחקו פה על אף שחזרו לא מזמן, אבל בינתיים יש משחקים שלבטח אי אפשר לקיים בקרוב ואחד מהם היה אמור להיות בשלישי.

המפגש בין הפועל תל אביב לפאריס כבר נדחה בעבר ונקבע ליום שלישי הקרוב, אך ביורוליג הודיעו באופן רשמי שהמשחק לא ישוחק במועד הזה ושהוא יידחה פעם נוספת. זה אומר שהמשחק הבא של האדומים, אם הכל אכן מעכשיו יקרה כמתוכנן, הוא הדרבי נגד מכבי ת”א.

גם הדרבי בסימן שאלה גדול לגבי מתי הוא יתקיים והאם זה יכול להיות ביום חמישי הקרוב, וסימן השאלה הגדול עוד יותר הוא לגבי האם הוא יהיה בארץ, כשקשה לראות מצב שאכן דבר כזה יקרה. לא רק שהמלחמה לא כל כך מאפשרת מצב שכזה, אלא גם צריך להביא אנשים מחו”ל, כמו שופטים.

איטודיס: ״אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו״

ההודעה הרשמית של היורוליג

בכל מקרה, בהודעת היורוליג נרשם: “המשחק מהמחזור ה-21 במקור בין הפועל ת”א לפאריס שהיה מתוכנן ליום שלישי 3 במרץ נדחה בגלל המצב בישראל. ביורוליג ממשיכים לעקוב לגבי ההשפעה על הקבוצות עם האופציות הטובות ביותר כדי למצוא מועד. מידע נוסף יועבר בימים הקרובים”.