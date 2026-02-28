רונאלדו פספס פנדל ונפצע, אל נאסר רשמה 1:3

היה ספק קטן לגבי קיום המשחקים בערב הסעודית בעקבות המתיחות בין ארצות הברית וישראל לבין איראן, אבל בסופו של דבר המשחקים שוחקו כרגיל ואל נאסר הצליחה לרשום ניצחון 1:3 על אל פייחה, כדי לשמור את עצמה חזק במרוץ האליפות.

הצהובים-כחולים עלו למקום הראשון בטבלה ועקפו את אל אהלי, כמו גם שהם ברחו לאל הילאל. מבחינת המשחק, אז החדשות הרעות הגיעו מכיוונו של כריסטיאנו רונאלדו, כאשר תחילה הפנומן החטיא פנדל ולאחר מכן במחצית השנייה הוא הוחלף עם פציעה.

הפציעה לא הייתה נראית רצינית כאשר CR7 יצא בכוחות עצמו, אך הוא נצפה משוחח עם מאמנו ולבסוף ככל הנראה אמר לו שעדיף שהוא ייצא. בחזרה למשחק, אז רונאלדו פספס את המסגרת מהנקודה הלבנה כשבשער עמד לא אחר מאשר אורלנדו מוסקרה, אקס מכבי ת”א.

אחרי ההחמצה המארחת עלתה ל-0:1, אבל סאדיו מאנה, עצמי של אקס מכבי ת”א מוסקרה ואז שער של עבדאללה אל חמדאן נתנו 1:3 למוליכה. אגב, רונאלדו החטיא את הפנדל ה-35 בקריירה שלו, ולא הצליח להתקרב לעבר השער ה-1,000.