יום שבת, 28.02.2026 שעה 23:28
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
6119-6524אל נאסר1
5915-4624אל אהלי2
5823-6224אל הילאל3
5422-5524אל קאדיסיה4
4228-3924אל איתיחאד5
4129-4224אל טאאוון6
3842-3524אל אטיפאק7
3233-2924ניאום8
2843-3224אל פאתח9
2844-2624אל חאזם10
2738-4224אל חאליג'11
2741-2824אל פייחה12
2538-3024אל שבאב13
2542-3224אל חולוד14
1645-2224אל ריאד15
1641-1824דאמאק16
1350-2224אל אחדוד17
854-2224אל נג'מה18

רונאלדו פספס פנדל ונפצע, אל נאסר רשמה 1:3

הפורטוגלי החמיץ את המסגרת מהנקודה כשבשער רשם מוסקרה, אקס מכבי ת"א. השוער אף כבש עצמי וגם מאנה כבש, הצהובים עלו לפסגה עם 3 נק' מול אל פייחה

|
כריסטיאנו רונאלדו בועט (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו בועט (רויטרס)

היה ספק קטן לגבי קיום המשחקים בערב הסעודית בעקבות המתיחות בין ארצות הברית וישראל לבין איראן, אבל בסופו של דבר המשחקים שוחקו כרגיל ואל נאסר הצליחה לרשום ניצחון 1:3 על אל פייחה, כדי לשמור את עצמה חזק במרוץ האליפות.

הצהובים-כחולים עלו למקום הראשון בטבלה ועקפו את אל אהלי, כמו גם שהם ברחו לאל הילאל. מבחינת המשחק, אז החדשות הרעות הגיעו מכיוונו של כריסטיאנו רונאלדו, כאשר תחילה הפנומן החטיא פנדל ולאחר מכן במחצית השנייה הוא הוחלף עם פציעה. 

הפציעה לא הייתה נראית רצינית כאשר CR7 יצא בכוחות עצמו, אך הוא נצפה משוחח עם מאמנו ולבסוף ככל הנראה אמר לו שעדיף שהוא ייצא. בחזרה למשחק, אז רונאלדו פספס את המסגרת מהנקודה הלבנה כשבשער עמד לא אחר מאשר אורלנדו מוסקרה, אקס מכבי ת”א.

אחרי ההחמצה המארחת עלתה ל-0:1, אבל סאדיו מאנה, עצמי של אקס מכבי ת”א מוסקרה ואז שער של עבדאללה אל חמדאן נתנו 1:3 למוליכה. אגב, רונאלדו החטיא את הפנדל ה-35 בקריירה שלו, ולא הצליח להתקרב לעבר השער ה-1,000.

