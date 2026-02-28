ניצחון לנבחרת הנשים באליפות העולם בהוקי קרח

נבחרת הנשים של ישראל בהוקי קרח החלה הערב (שבת) את דרכה במשחקי אליפות העולם דרג B3 הנערכים באסטוניה, עם ניצחון גדול 0:11 על סינגפור, שאותה ניצחה הנבחרת הישראלית בשנה שעברה באותו טורניר בתוצאה 2:6.

בסגל הנבחרת הישראלית שחקניות ההגנה של מכבי צעירי מטולה, האחיות שרעבי, ליב (21.5) ואניקה (23.5), וכן שחקניות דראגונס נס ציונה לבית משפחת קוטלר: שחקנית ההגנה חן (28), ושחקנית ההתקפה שני (19).

הנבחרת הישראלית, המודרכת ע"י המאמנת הקנדית, מליסה וורנזברג, עברה יום מטלטל, זאת לאחר שכפי שפרסמנו מוקדם יותר, הבוקר התקבלה התרעת שווא על הטמנת פצצה במלון בו הן שוהות - מה שגרם לשיבוש משמעותי בלו"ז ההכנות למשחק. למרות זאת, השחקניות הצליחו להתעלות ולנצח בתוצאה מרשימה.

נבחרת הנשים של ישראל בהוקי קרח (נבחרת ישראל בהוקי קרח)

מהלך המשחק

השליש הראשון הסתיים עם צמד שערים שכבשה שחקנית ההגנה, ליאור לשם, המשחקת בהצלחה במאבריקס בקנדה. גם בשליש השני כבשה ליאור לשם צמד שערים, בין לבין גם לוטם ארמוזה, שחקנית ההתקפה של דראוגנס נס ציונה, כבשה גם היא.

ליאור לשם כבשה צמד שערים גם בשליש השלישי, שבו כבשו גם פנינה באסוב המשחקת בקבוצת מכללת לורנס בליגת המכללות האמריקאית, אניקה שרעבי שחקנית מכבי צעירי מטולה, והאחיות לבית משפחת קוטלר, חן ושני.

הנבחרת לא נכנסה לאופוריה

בשורות הנבחרת הישראלית לא נכנסו לאופוריה מהניצחון, הפנים הם לעבר משחק המפתח מחר (ראשון) מול אסטוניה, מארחת משחקי הבית הישראלי, שכולל גם את נבחרות בוסניה, דרום אפריקה והפיליפינים. הזוכה במדליית הזהב תעפיל לדרג B2 - שזו מטרת העל של הנבחרת הישראלית, שבשנה שעברה זכתה במדליית הכסף והחמיצה עליית דרג.