"תודה אבא": בספורט מגיבים לחיסול של חמינאי

36 שנים של דיקטטורה של עלי חמינאי באיראן, וכבר ביום הראשון של החזית עם ישראל וארה”ב, גופתו של האיש החזק במשמר המהפכה נמצאה והוא חוסל היום (שבת). החדשות הגיעו גם לאנשים בספורט הישראלי, שבזה אחר זה החליטו לשתף בתחושות באמצעות הרשתות החברתיות.

קשר מכבי נתניה מאור לוי צייץ תמונה עם ההודעה שחמינאי חוסל, חברו לקבוצה מקסים פלקושצ’נקו הוסיף כיתוב של “תודה אבא”. רועי פוקס הדביק אימוג’י של הצדעה ודגל ישראל, כשבן שהר רשם “שבוע מבורך ורק בשורות טובות”.

תמיר עדי רשם “כמה עוצמה”, העמוד הרשמי של הפועל חיפה השתעשע עם העובדה שהקבוצה לא שיחקה ורשם: “רצינו לכתוב יש אחרי המשחק, אבל גם זה תופס. חמינאי חוסל”, עם צירוף של סרטון של השחקנים רוקדים בחדר ההלבשה.

שחקן העבר ומשתתף האח הגדול, ארז איסקוב, רשם “ישתבח איזה אושר”, לידור כהן רשם “עם ישראל חי”, רותם חטואל כתב “פרשת זכור – למחות את זרע העמלק”, כשגם מאור בוזגלו העלה פוסט מעמוד של חדשות שמשבר על החיסול של חמינאי.