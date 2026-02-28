יום שבת, 28.02.2026 שעה 22:28
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
6323-8824באיירן מינכן1
5225-5124בורוסיה דורטמונד2
4631-4924הופנהיים3
4332-4423שטוטגרט4
4132-4423לייפציג5
4029-4423באייר לברקוזן6
3337-3423פרייבורג7
3149-4623איינטרכט פרנקפורט8
3141-3024אוגסבורג9
2838-2924אוניון ברלין10
2632-2522המבורג11
2539-2724בורוסיה מנשנגלדבאך12
2441-3324פ.צ. קלן13
2339-2724מיינץ14
2340-2324סט. פאולי15
2244-2524ורדר ברמן16
2049-3323וולפסבורג17
1453-2224היידנהיים18

״ניצחון ענק להמשך, אנחנו לא מוותרים עד הסוף״

בבאיירן מינכן חגגו את הניצחון הדרמטי על דורטמונד והגדלת הפער בפסגה, קיין אמר: ״יכולים להיות גאים על הניצחון הזה״. טה: ״שתי הקבוצות נתנו הכל״

|
הארי קיין רץ לחגוג את המהפך (IMAGO)
הארי קיין רץ לחגוג את המהפך (IMAGO)

משחק ענק קיבלנו הערב (שבת) בין דורטמונד לבאיירן מינכן בקלאסיקר הגרמני. הצהובים חזרו לשוויון מאוחר, אך ספגו 2:3 בתום דרמה גדולה ומרובת שערים וקצב גבוה. הבווארים עשו צעד משמעותי אל עבר האליפות עם הגדלת הפער ל-11 נקודות.

בסיום, באיירן מינכן חגגה בגדול את הניצחון, כשהארי קיין דיבר: ״ניצחון ענק להמשך המרוץ על האליפות. שיחקנו את המשחק שלנו וידענו שהם יבואו עייפים אחרי משחק באמצע השבוע. אנחנו אף פעם לא מוותרים על משחק, גם כשזה נראה אבוד. זה ניצחון מיוחד מאוד ויש לנו על מה להיות גאים בו״.

גם יונתן טה דיבר בסיום: ״ידענו שזה משחק חשוב. הוא היה אינטנסיבי ושתי הקבוצות באמת נתנו הכל על הדשא. מה שניצח בסיום היה הרוח של המועדון שלנו, המנטליות שהפגנו. נמשיך לתת הכל עד לסיום העונה כדי לזכות בתואר האליפות״.

