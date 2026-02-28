״ניצחון ענק להמשך, אנחנו לא מוותרים עד הסוף״

משחק ענק קיבלנו הערב (שבת) בין דורטמונד לבאיירן מינכן בקלאסיקר הגרמני. הצהובים חזרו לשוויון מאוחר, אך ספגו 2:3 בתום דרמה גדולה ומרובת שערים וקצב גבוה. הבווארים עשו צעד משמעותי אל עבר האליפות עם הגדלת הפער ל-11 נקודות.

בסיום, באיירן מינכן חגגה בגדול את הניצחון, כשהארי קיין דיבר: ״ניצחון ענק להמשך המרוץ על האליפות. שיחקנו את המשחק שלנו וידענו שהם יבואו עייפים אחרי משחק באמצע השבוע. אנחנו אף פעם לא מוותרים על משחק, גם כשזה נראה אבוד. זה ניצחון מיוחד מאוד ויש לנו על מה להיות גאים בו״.

גם יונתן טה דיבר בסיום: ״ידענו שזה משחק חשוב. הוא היה אינטנסיבי ושתי הקבוצות באמת נתנו הכל על הדשא. מה שניצח בסיום היה הרוח של המועדון שלנו, המנטליות שהפגנו. נמשיך לתת הכל עד לסיום העונה כדי לזכות בתואר האליפות״.