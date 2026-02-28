"קשה לי להביט בתקווה על השתתפות במונדיאל"

יו״ר ההתאחדות האיראנית לכדורגל, מהדי טאג', התייחס היום (שבת) בעימות המתמשך מול ישראל וארצות הברית, וברקע ההסלמה הצבאית שהחלה הבוקר. בדברים ששודרו בטלוויזיה הממלכתית באיראן הציג טאג' את עמדת הארגון והטיל ספק ביכולת הנבחרת להתרכז בהכנות ל־מונדיאל 2026.

נזכיר כי איראן כבר הבטיחה את מקומה בטורניר, כאשר שלושת משחקי שלב הבתים שלה אמורים להתקיים על אדמת ארצות הברית: ב-15 ביוני מול ניו זילנד בלוס אנג'לס, ב-21 ביוני מול בלגיה גם כן בלוס אנג'לס, וב-26 ביוני מול מצרים בסיאטל. בנוסף, קיימת אפשרות תיאורטית למפגש טעון במיוחד מול ארצות הברית בשלב הנוקאאוט (32 האחרונות), אם שתי הנבחרות יסיימו במקום השני בבתיהן.

טאג' אמר בין היתר: “עם מה שקרה היום ועם התקיפה מצד ארצות הברית, קשה להביט לעבר השתתפות במונדיאל בתקווה. מי שצריכים לקבל החלטה בנושא הם ראשי הספורט”. דבריו מעלים סימני שאלה באשר לעמדת פיפ"א והאם הגוף הבינלאומי יידרש לסוגיה רגישה זו ככל שהמתיחות תימשך.

מהדי טאג' עם גביע העולם (רויטרס)

שחקנים תקועים

במקביל, הודיע יו״ר ההתאחדות כי הליגה האיראנית מושעית עד להודעה חדשה. ההחלטה משפיעה גם על שלושה שחקנים ספרדים המשחקים בליגה הבכירה במדינה: השוער אנטוניו אדאן, אקס ריאל מדריד, והחלוץ הספרדי-מרוקאי מוניר אל חדאדי, שניהם משתייכים ל־אסטגלאל, וכן הקשר איבן סאנצ'ס, המשחק בספהאן.

על פי הדיווחים, אדאן כבר עזב את איראן ושוהה במדריד, בעוד שמוניר וסאנצ'ס מנסים בשעות אלו לצאת מהמדינה דרך היבשה. ההתפתחויות האחרונות מציבות את הכדורגל האיראני באי ודאות גדולה, הן בזירה המקומית והן בזירה הבינלאומית, כאשר השאלה הגדולה היא כיצד, ואם בכלל, תשפיע ההסלמה על השתתפות הנבחרת בטורניר הגדול בעולם.