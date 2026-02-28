יום שבת, 28.02.2026 שעה 22:58
כדורגל עולמי  >> מונדיאל 2026
מונדיאל 2026 26-27
 בית 1 
00-00מקסיקו1
00-00דר' אפריקה2
00-00דרום קוריאה3
 בית 2 
00-00קנדה1
00-00קטאר2
00-00שווייץ3
 בית 3 
00-00ברזיל1
00-00מרוקו2
00-00האיטי3
00-00סקוטלנד4
 בית 4 
00-00ארה"ב1
00-00פרגוואי2
00-00אוסטרליה3
 בית 5 
00-00גרמניה1
00-00קוראסאו2
00-00חוף השנהב3
00-00אקוואדור4
 בית 6 
00-00הולנד1
00-00יפן2
00-00טוניסיה3
 בית 7 
00-00בלגיה1
00-00מצרים2
00-00איראן3
00-00ניו-זילנד4
 בית 8 
00-00ספרד1
00-00קייפ ורדה2
00-00ערב הסעודית3
00-00אורוגוואי4
 ??? 9 
00-00צרפת1
00-00סנגל2
00-00נורבגיה3
 בית 10 
00-00ארגנטינה1
00-00אלג'יריה2
00-00אוסטריה3
00-00ירדן4
 בית 11 
00-00פורטוגל1
00-00אוזבקיסטן2
00-00קולומביה3
 בית 12 
00-00אנגליה1
00-00קרואטיה2
00-00גאנה3
00-00פנמה4

"קשה לי להביט בתקווה על השתתפות במונדיאל"

יו"ר ההתאחדות לכדורגל באיראן בהודעה דרמטית לגבי גביע העולם בארה"ב, אחרי שאלו תקפו יחד עם ישראל במדינה שלו: "ראשי הספורט צריכים לקבל החלטה"

|
נבחרת איראן (רויטרס)
נבחרת איראן (רויטרס)

יו״ר ההתאחדות האיראנית לכדורגל, מהדי טאג', התייחס היום (שבת) בעימות המתמשך מול ישראל וארצות הברית, וברקע ההסלמה הצבאית שהחלה הבוקר. בדברים ששודרו בטלוויזיה הממלכתית באיראן הציג טאג' את עמדת הארגון והטיל ספק ביכולת הנבחרת להתרכז בהכנות ל־מונדיאל 2026.

נזכיר כי איראן כבר הבטיחה את מקומה בטורניר, כאשר שלושת משחקי שלב הבתים שלה אמורים להתקיים על אדמת ארצות הברית: ב-15 ביוני מול ניו זילנד בלוס אנג'לס, ב-21 ביוני מול בלגיה גם כן בלוס אנג'לס, וב-26 ביוני מול מצרים בסיאטל. בנוסף, קיימת אפשרות תיאורטית למפגש טעון במיוחד מול ארצות הברית בשלב הנוקאאוט (32 האחרונות), אם שתי הנבחרות יסיימו במקום השני בבתיהן.

טאג' אמר בין היתר: “עם מה שקרה היום ועם התקיפה מצד ארצות הברית, קשה להביט לעבר השתתפות במונדיאל בתקווה. מי שצריכים לקבל החלטה בנושא הם ראשי הספורט”. דבריו מעלים סימני שאלה באשר לעמדת פיפ"א והאם הגוף הבינלאומי יידרש לסוגיה רגישה זו ככל שהמתיחות תימשך.

מהדי טאגמהדי טאג' עם גביע העולם (רויטרס)

שחקנים תקועים

במקביל, הודיע יו״ר ההתאחדות כי הליגה האיראנית מושעית עד להודעה חדשה. ההחלטה משפיעה גם על שלושה שחקנים ספרדים המשחקים בליגה הבכירה במדינה: השוער אנטוניו אדאן, אקס ריאל מדריד, והחלוץ הספרדי-מרוקאי מוניר אל חדאדי, שניהם משתייכים ל־אסטגלאל, וכן הקשר איבן סאנצ'ס, המשחק בספהאן.

על פי הדיווחים, אדאן כבר עזב את איראן ושוהה במדריד, בעוד שמוניר וסאנצ'ס מנסים בשעות אלו לצאת מהמדינה דרך היבשה. ההתפתחויות האחרונות מציבות את הכדורגל האיראני באי ודאות גדולה, הן בזירה המקומית והן בזירה הבינלאומית, כאשר השאלה הגדולה היא כיצד, ואם בכלל, תשפיע ההסלמה על השתתפות הנבחרת בטורניר הגדול בעולם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */