בווינגייט ביקשו להחריג 190 ספורטאים ואנשי צוות

בניגוד לעבר - הספורטאים המובילים בארץ לא רשאים לחזור ולהתאמן במהלך הלחימה. מכון וינגייט סגר את שעריו הבוקר (שבת) עם פתיחתו של מבצע "שאגת הארי" ותקיפות צה"ל וצבא ארה"ב באיראן, בעקבות הוראות פיקוד העורף המחמירות, כך שנבחרות ישראל לא רשאיות להתאמן בשטחו בשלב זה.

מנכ"ל מכון וינגייט, גיא אטיאס, פנה לפיקוד העורף במכתב רשמי וביקש אישור חריג להחזרת הפעילות של הספורטאים הבכירים מנבחרות ישראל בשטח המכון הלאומי לספורט: "אנו פונים אליכם כדי לאפשר לספורטאי ההישג של ישראל אפשרות להתאמן, כפי שהיה בעבר. יש לנו מרחבים מוגנים כנדרש".

במכון הלאומי לספורט ביקשו מפיקוד העורף לחזור למתווה שהיה בעבר: "צפי ההגבלות בעורף עתיד להימשך ללא צפי נראה לעין, ולכן אנו פונים אליכם בבקשה זו. בדומה למערכות קודמות, ובפרט למלחמה 12 הימים 'עם כלביא', בהן המכון הוחרג לאוכלוסיית הספורטאים בלבד, אנו מבקשים את האישור החריג גם הפעם, תוך הבטחה כי הספורטאים יוכלו להתגונן כנדרש. בווינגייט ישנם מרחקים מוגנים תקניים הפזורים בקרבת שטחי האימונים".

בווינגייט ביקשו להחריג את פעילותם של עד 190 ספורטאים ואנשי צוות בו זמנית, מתוך הבטחה כי לכולם יהיה מקום במרחבים המוגנים בעת הצורך עם הישמע האזעקה. הבקשה מתייחסת לספורטאי הישג לאומיים, מאמנים לאומיים, מטפלים רפואיים, צוות אחזקה חיוני וכולל בין השאר את הדיירים הגרים במכון שהם ספורטאים ואנשי צוות.