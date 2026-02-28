לאמין: לא הרגשתי טוב עם עצמי תקופה ארוכה

ערב גדול בקאמפ נואו: ברצלונה הערב (שבת) הביסה 1:4 את ויאריאל, ומי שגנב את ההצגה היה לאמין ימאל. הכישרון הצעיר כבש שלושער, קיבל את כדור המשחק מחבריו וזכה בתואר ה-MVP, אך מעבר למספרים, סיפק גם חשיפה אישית מרגשת.

בראיון בסיום הודה ימאל כי עבר תקופה לא פשוטה: “לא הרגשתי טוב עם עצמי, זה היה שילוב של הכל. לא הייתי שמח לשחק וזה היה נראה. בשבוע האחרון אני מרגיש הרבה יותר טוב, יש לי שוב את הרצון לחייך על המגרש שלא היה לי הרבה זמן. עכשיו אני שמח לשחק”.

על ההתפתחות שלו כסקורר בגיל 18 הוסיף: “אנשים רוצים שאבקיע 100 שערים בגיל 16, גם אני הייתי רוצה, אבל לאט לאט. שער אחד, שניים, לעזור לקבוצה עושה אותי מאוד שמח”.

שאגת הימאל! שלושער ללאמין ב-1:4 של בארסה

הספרדי גם החמיא ליריבה: “ויאריאל קבוצה טובה מאוד, ולכן אני כל כך שמח מהשערים ומהניצחון. ב-0:2 המפתח הוא להישאר רגוע. כשיש לי את הכדור אני מחליט לאן ללכת. חיכיתי שקרדונה יקפוץ, הלכתי על זה, ומוליירו כמעט לקח לי את זה. ואז הסיומת, אחד מהם היה חייב להיכנס”.

“הכל השתנה כשפדרי נכנס, שמח על החזרה שלו”

לאחר שהוחלף, נראה על הספסל משוחח עם ש’צזסי: “דיברנו על איך הכל השתנה כשפדרי נכנס. הוא השתלט על המשחק. המסירה שלו בגול השלישי הייתה מדהימה, הוא השאיר אותי לבד. אני גם שמח על החזרה שלו”.

כשנשאל אם זו הופעתו הטובה ביותר, סיכם בחיוך: “אני לא יודע, זה בשבילכם להחליט. אני והאנזי פליק דיברנו שאם נכבוש את השלישי אוחלף. כבשתי, ושני הדברים קרו יחד”.