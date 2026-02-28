יום שבת, 28.02.2026 שעה 21:14
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5131-4826ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3536-3026אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325ראיו וייקאנו14
2734-2326אלאבס15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

לאמין: לא הרגשתי טוב עם עצמי תקופה ארוכה

כוכב ברצלונה פרק אחרי השלושער ב-1:4 על ויאריאל: "כעת אני שוב מחייך. אנשים רוצים שאבקיע 100 שערים בגיל 16, לאט לאט". וגם: החילוף שלו ופדרי

|
לאמין ימאל בסיום המשחק (La Liga)
לאמין ימאל בסיום המשחק (La Liga)

ערב גדול בקאמפ נואו: ברצלונה הערב (שבת) הביסה 1:4 את ויאריאל, ומי שגנב את ההצגה היה לאמין ימאל. הכישרון הצעיר כבש שלושער, קיבל את כדור המשחק מחבריו וזכה בתואר ה-MVP, אך מעבר למספרים, סיפק גם חשיפה אישית מרגשת.

בראיון בסיום הודה ימאל כי עבר תקופה לא פשוטה: “לא הרגשתי טוב עם עצמי, זה היה שילוב של הכל. לא הייתי שמח לשחק וזה היה נראה. בשבוע האחרון אני מרגיש הרבה יותר טוב, יש לי שוב את הרצון לחייך על המגרש שלא היה לי הרבה זמן. עכשיו אני שמח לשחק”.

על ההתפתחות שלו כסקורר בגיל 18 הוסיף: “אנשים רוצים שאבקיע 100 שערים בגיל 16, גם אני הייתי רוצה, אבל לאט לאט. שער אחד, שניים, לעזור לקבוצה עושה אותי מאוד שמח”.

שאגת הימאל! שלושער ללאמין ב-1:4 של בארסה

הספרדי גם החמיא ליריבה: “ויאריאל קבוצה טובה מאוד, ולכן אני כל כך שמח מהשערים ומהניצחון. ב-0:2 המפתח הוא להישאר רגוע. כשיש לי את הכדור אני מחליט לאן ללכת. חיכיתי שקרדונה יקפוץ, הלכתי על זה, ומוליירו כמעט לקח לי את זה. ואז הסיומת, אחד מהם היה חייב להיכנס”.

“הכל השתנה כשפדרי נכנס, שמח על החזרה שלו”

לאחר שהוחלף, נראה על הספסל משוחח עם ש’צזסי: “דיברנו על איך הכל השתנה כשפדרי נכנס. הוא השתלט על המשחק. המסירה שלו בגול השלישי הייתה מדהימה, הוא השאיר אותי לבד. אני גם שמח על החזרה שלו”.

כשנשאל אם זו הופעתו הטובה ביותר, סיכם בחיוך: “אני לא יודע, זה בשבילכם להחליט. אני והאנזי פליק דיברנו שאם נכבוש את השלישי אוחלף. כבשתי, ושני הדברים קרו יחד”.

